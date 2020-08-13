В Москве ограничат массовые мероприятия в День города

"Мы приняли решение. Было желание провести полномасштабно (День города - ред.), так, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому, и мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе. Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".