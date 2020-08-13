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В Москве ограничат массовые мероприятия в День города
Массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены, будут локальные мероприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:35
коронавирус в россии
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сергей собянин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, музей москвы, сергей собянин, москва, общество

В Москве ограничат массовые мероприятия в День города

16:35 13.08.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЖители и гости Москвы во время празднования Дня города
Жители и гости Москвы во время празднования Дня города
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Жители и гости Москвы во время празднования Дня города. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены, будут локальные мероприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы приняли решение. Было желание провести полномасштабно (День города - ред.), так, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому, и мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе. Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Общей темой праздника, напомнил мэр, будут "Музеи Москвы", их работа, экспонаты.
День города в Москве традиционно празднуют в первые выходные сентября. В 2020 году это 5 и 6 сентября.
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