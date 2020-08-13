https://ria.ru/20200813/1575745618.html
В МО вакансии предложили иностранцам, потерявшим работу во время пандемии
В Подмосковье иностранцам, лишившимся работы в период пандемии коронавируса, оказали содействие в поиске вакансий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:19
2020-08-13T16:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)