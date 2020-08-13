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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200813/1575745618.html
В МО вакансии предложили иностранцам, потерявшим работу во время пандемии
В Подмосковье иностранцам, лишившимся работы в период пандемии коронавируса, оказали содействие в поиске вакансий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:19
новости подмосковья
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
московская область (подмосковье)

В МО вакансии предложили иностранцам, потерявшим работу во время пандемии

16:19 13.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент
Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Подмосковье иностранцам, лишившимся работы в период пандемии коронавируса, оказали содействие в поиске вакансий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности области.
Отмечается, что Единый миграционный центр Московской области совместно с региональным правительством наладил контакт с крупными работодателями и сформировал банк вакансий.
Вакансии предложили тем иностранцам, которые оставили запросы по телефонам горячей линии или обратились для оформления патента в центр.
"С 16 апреля по 9 июня вакансии были предложены 887 иностранным гражданам", – уточнил зампред подмосковного правительства – руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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