Собянин призвал спокойно относиться к дискуссиям о вакцине от COVID-19

"Дискуссии о том, что это плохо, хорошо, доработана вакцина или недоработанная... Когда мы вводили ограничения, огромное количество людей критиковало нас, зачем мы это делаем, когда мы снимали ограничения, нас опять критиковали... Такая дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты, ограничительных мер. Это нормальная дискуссия, у нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. К этому надо спокойно относиться", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".