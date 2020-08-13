Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575745469.html
Собянин призвал спокойно относиться к дискуссиям о вакцине от COVID-19
Дискуссии о якобы недоработанности вакцины и мер по коронавирусу всегда есть в обществе, к этому надо спокойно относиться, считает мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:27
здоровье - общество
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_36a34877a85155e303eef1f1f22950c6.jpg
1
москва
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_36a34877a85155e303eef1f1f22950c6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_09f670a1b5b395bff250ad2a544824cb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_527:0:2575:2048_1400x0_80_0_0_6d6338aecd308741e05db65c7b72a1b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, общество

Собянин призвал спокойно относиться к дискуссиям о вакцине от COVID-19

16:18 13.08.2020 (обновлено: 16:27 13.08.2020)
522
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дискуссии о якобы недоработанности вакцины и мер по коронавирусу всегда есть в обществе, к этому надо спокойно относиться, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Дискуссии о том, что это плохо, хорошо, доработана вакцина или недоработанная... Когда мы вводили ограничения, огромное количество людей критиковало нас, зачем мы это делаем, когда мы снимали ограничения, нас опять критиковали... Такая дискуссия всегда есть в обществе. И по поводу вакцинации, и по поводу мер санитарной защиты, ограничительных мер. Это нормальная дискуссия, у нас нормальное здоровое общество, которое предполагает такую дискуссию. К этому надо спокойно относиться", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1210018
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами
Ученицы в школьном кабинете
Собянин объявил об отмене линеек в московских школах
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Жители и гости Москвы во время празднования Дня города
В Москве ограничат массовые мероприятия в День города
Актер Сергей Куницкий
Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В МИД оценили ситуацию в Белоруссии
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
Более 20 стран заинтересовались российской вакциной от COVID-19
Здание Центрального банка РФ
Международные резервы России достигли исторического максимума
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
Россиян предупредили о режиме эпидемии в Черногории
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг заявления NYT о сути разговора Лаврова и Помпео по талибам
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Мексика запросила у России информацию об испытаниях вакцины "Спутник V"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния