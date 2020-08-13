Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице

На кадрах видно, как медсестра везет актера в инвалидной коляске по коридору клиники.

В больницу Ефремова доставили во вторник, когда ему стало плохо в Пресненском суде Москвы . Адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитный перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. По словам юриста, вопрос о выписке Ефремова пока не обсуждается.

ДТП на Смоленской площади

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.