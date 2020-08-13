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Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Телеканал "Москва 24" опубликовал видео с Михаилом Ефремовым из Боткинской больницы. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Хоть и короткое видео, но можно отметить едва уловимое сходство Мишы с Юлей Григян-Капительман ака Тимошенко.
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И в кресле каталке можно участвовать в судебном процессе по видио связи.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице

16:16 13.08.2020 (обновлено: 20:16 13.08.2020)
41964
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Телеканал "Москва 24" опубликовал видео с Михаилом Ефремовым из Боткинской больницы.
На кадрах видно, как медсестра везет актера в инвалидной коляске по коридору клиники.
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В больницу Ефремова доставили во вторник, когда ему стало плохо в Пресненском суде Москвы. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитный перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. По словам юриста, вопрос о выписке Ефремова пока не обсуждается.

ДТП на Смоленской площади

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
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Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Артист находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Заседание по делу перенесли на 18 августа.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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Хоть и короткое видео, но можно отметить едва уловимое сходство Мишы с Юлей Григян-Капительман ака Тимошенко.
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