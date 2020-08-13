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В МИД рассказали о составленном графике вывозных рейсов
График вывозных рейсов для возвращения россиян из-за рубежа до конца августа сформирован, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В МИД рассказали о составленном графике вывозных рейсов

16:15 13.08.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. График вывозных рейсов для возвращения россиян из-за рубежа до конца августа сформирован, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что с момента введения ограничений в связи с пандемией коронавируса в Россию смогли вернуться почти 280 тысяч человек, из которых более 70 тысяч воспользовались существующим алгоритмом организации вывозных рейсов.
"Сформирован график вывозных рейсов до конца текущего месяца. Запланированы маршруты из Гоа, Пхукета, Бангкока, Денпасара. Напомню, что даже спустя пять месяцев примерно после запуска вывозной программы и более полусотни выполненных рейсов, все еще поступают запросы об организации и оказании содействия возвращению на родину", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа РФ возобновляет авиасообщение со Швейцарией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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