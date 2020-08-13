https://ria.ru/20200813/1575744686.html
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:10
2020-08-13T16:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575736279.html
Semen Ivanoff
Маша... с целью расколоть общество?? Хьюстон у вас проблемы)) Как раз ОБЩЕСТВО в Беларуси выглядит очень монолитно в своих требования и желаниях!
48
Maks Zhyka
не вводите людей в заюлуждение, по вашему, студенты, врачи, строители, работяги с государственных заводов , женщины белорусские -- криминальные персонажи ??? не смотрите белорусские и Российские новости, а включите Евроньюс или Задите на тут бай, или телеграмм nexta live
19
23
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:117:3124:1874_1400x0_80_0_0_ea361382b0abdb810aaa7a282c024a22.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире