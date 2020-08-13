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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575744686.html
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575736279.html
Маша... с целью расколоть общество?? Хьюстон у вас проблемы)) Как раз ОБЩЕСТВО в Беларуси выглядит очень монолитно в своих требования и желаниях!
48
не вводите людей в заюлуждение, по вашему, студенты, врачи, строители, работяги с государственных заводов , женщины белорусские -- криминальные персонажи ??? не смотрите белорусские и Российские новости, а включите Евроньюс или Задите на тут бай, или телеграмм nexta live
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белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии

16:10 13.08.2020 (обновлено: 16:14 13.08.2020)
3233
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Маша... с целью расколоть общество?? Хьюстон у вас проблемы)) Как раз ОБЩЕСТВО в Беларуси выглядит очень монолитно в своих требования и желаниях!
13 августа, 16:13
Semen Ivanoff
20000127
не вводите людей в заюлуждение, по вашему, студенты, врачи, строители, работяги с государственных заводов , женщины белорусские -- криминальные персонажи ??? не смотрите белорусские и Российские новости, а включите Евроньюс или Задите на тут бай, или телеграмм nexta live
13 августа, 16:27
Maks Zhyka
7000012
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