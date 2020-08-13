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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575744530.html
В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии
Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:08
протесты в белоруссии
россия
мария захарова
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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В России должны на ус мотать к чему приводить не сменяемость власти.
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мне бы хотелось получить информацию от нашего МИД о судьбе 33 российских граждан, которых лукавый об'явил террористами без суда и следствия. Еще я хочу, чтобы наш МИД проинформировал, какой опасности подвергаются сейчас рассийские граждане, находящиеся в Белоруссии.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, мария захарова, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

16:07 13.08.2020 (обновлено: 16:08 13.08.2020)
7694
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
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В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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Протесты в БелоруссииРоссияМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В России должны на ус мотать к чему приводить не сменяемость власти.
13 августа, 16:52
Жан Чери
52301541
мне бы хотелось получить информацию от нашего МИД о судьбе 33 российских граждан, которых лукавый об'явил террористами без суда и следствия. Еще я хочу, чтобы наш МИД проинформировал, какой опасности подвергаются сейчас рассийские граждане, находящиеся в Белоруссии.
13 августа, 16:23
Валерий Носуля
35400025
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