В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

"Со своей стороны призываем все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.