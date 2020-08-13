В Белорусской церкви призвали людей не поддаваться на провокации

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В Белорусской православной церкви призвали верующих действовать в рамках "закона христианской любви" и законодательства Белоруссии, а также не поддаваться на провокации.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты. Самая сложная обстановка в Минске: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.

"Позиция Белорусской православной церкви заключается в том, чтобы призывать к миру, снисходительности и взаимопониманию противоборствующие стороны, а не накалять ситуацию и подстрекать к различным акциям. Берегите себя и своих близких, не поддавайтесь на провокации и действуйте в рамках закона христианской любви и законодательства Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в БПЦ призвали верующих молиться о белорусском народе. "Особенно нужна нашему народу молитвенная поддержка в сегодняшний кризисный момент - наши православные храмы открыты для всех желающих прийти и помолиться не только во время уставного богослужения, но и по велению сердца в любое время. На протяжении двух последних недель по благословению патриаршего экзарха во всех православных храмах Беларуси возносится за литургией сугубая молитва "О белорусском народе", - заключили в Церкви.

Накануне патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции призвал белорусов "к миру, возможному диалогу и согласию". По его мнению, "вопросы можно решать не путем противостояния". Он также призвал воспользоваться помощью депутатов, которые "знают, в каком регионе какие проблемы".

Также он попросил родителей убедить своих детей не выходить на баррикады и призвал приехавших в Белоруссию, чтобы "покуражиться" и "разжечь вражду и ненависть", оставить белорусский народ "самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше".

"Хочется пожелать, чтобы и защитники нашего отечества тоже соизмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него встать… Всех призываю к благоразумию. Остановитесь, успокойтесь. Давайте все вместе обсудим, как можно выйти из этого положения", - сказал митрополит Павел.

"Тут как в семье. Нужно научиться друг у друга вовремя попросить прощение. Даже не тот, кто виноват, а кто более сильный духом, скажет: "Прости, виноват". Пройдет время, и ваш противник поймет и скажет: "Вообще-то я был виноват". Это смирение", - заключил патриарший экзарх.