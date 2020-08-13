Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200813/1575744374.html
В Белорусской церкви призвали людей не поддаваться на провокации
В Белорусской православной церкви призвали верующих действовать в рамках "закона христианской любви" и законодательства Белоруссии, а также не поддаваться на... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:07
религия и мировоззрение
религия
протесты
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_0:168:3046:1881_1400x0_80_0_0_8ba40aa472129779dfd0c9a1f65a1507.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575741215.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575726873.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_0:168:3046:1881_1400x0_80_0_0_8ba40aa472129779dfd0c9a1f65a1507.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_d27c011155551dc178d46018fad901e8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733668_499:0:2547:2048_1400x0_80_0_0_2b18ee6562442879f3ed8899c12ef64d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, протесты, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белорусской церкви призвали людей не поддаваться на провокации

16:05 13.08.2020 (обновлено: 16:07 13.08.2020)
870
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В Белорусской православной церкви призвали верующих действовать в рамках "закона христианской любви" и законодательства Белоруссии, а также не поддаваться на провокации.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты. Самая сложная обстановка в Минске: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
"Позиция Белорусской православной церкви заключается в том, чтобы призывать к миру, снисходительности и взаимопониманию противоборствующие стороны, а не накалять ситуацию и подстрекать к различным акциям. Берегите себя и своих близких, не поддавайтесь на провокации и действуйте в рамках закона христианской любви и законодательства Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы.
Первая акция протеста в спальном районе Гомеля
Вчера, 15:09
В центре Минска на смену колонне протестующих вышел крестный ход
Также в БПЦ призвали верующих молиться о белорусском народе. "Особенно нужна нашему народу молитвенная поддержка в сегодняшний кризисный момент - наши православные храмы открыты для всех желающих прийти и помолиться не только во время уставного богослужения, но и по велению сердца в любое время. На протяжении двух последних недель по благословению патриаршего экзарха во всех православных храмах Беларуси возносится за литургией сугубая молитва "О белорусском народе", - заключили в Церкви.
Накануне патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции призвал белорусов "к миру, возможному диалогу и согласию". По его мнению, "вопросы можно решать не путем противостояния". Он также призвал воспользоваться помощью депутатов, которые "знают, в каком регионе какие проблемы".
Также он попросил родителей убедить своих детей не выходить на баррикады и призвал приехавших в Белоруссию, чтобы "покуражиться" и "разжечь вражду и ненависть", оставить белорусский народ "самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше".
"Хочется пожелать, чтобы и защитники нашего отечества тоже соизмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него встать… Всех призываю к благоразумию. Остановитесь, успокойтесь. Давайте все вместе обсудим, как можно выйти из этого положения", - сказал митрополит Павел.
"Тут как в семье. Нужно научиться друг у друга вовремя попросить прощение. Даже не тот, кто виноват, а кто более сильный духом, скажет: "Прости, виноват". Пройдет время, и ваш противник поймет и скажет: "Вообще-то я был виноват". Это смирение", - заключил патриарший экзарх.
Ранее митрополит Павел поздравил Лукашенко с избранием на пост президента. Такое же поздравление было опубликовано от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
резидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Вчера, 10:45
В Кремле отреагировали на слухи о тайной встрече Путина и Лукашенко
3810123
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРелигияпротестыНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В МИД оценили ситуацию в Белоруссии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
Здание МИД России
В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии
Европейские послы принесли цветы к месту гибели протестующего в Минске
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Мария Василевич
Танцевавшая с Лукашенко "Мисс Беларусь" обратилась к силовикам и народу
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
МИД Германии призвал усилить давление на власти Белоруссии
Милиция Белоруссии
Журналисту "Медузы" Солопову запретили въезд в Белоруссию
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В Минске у завода МАЗ собрались люди, требуя убрать ОМОН с улиц
Актер Гарик Харламов
"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов обратился к Лукашенко
Ситуация у метро Уручье стянут спецназ в Минске
Еще несколько журналистов уволились из белорусских государственных СМИ
Протесты в Минске
В ОБСЕ призвали Минск предпринять шаги по восстановлению доверия
Протесты в Минске
В Минске ОМОН перекрыл движение на проспекте Независимости
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предостерег страны Восточной Европы от размещения военных США
Офис компании Яндекс
Силовики покинули офис "Яндекса" в Минске
Акция протеста проходит на заводе БелАЗ в Жодино
Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния