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Сбербанк предоставит Оренбургской области облачные сервисы SberCloud
Масштаб проекта размещения информсистем правительства Оренбургской области в облаке компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка), осуществлявшийся в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:05
сбербанк россии
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353
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сбербанк россии, новости компаний - экономика

Сбербанк предоставит Оренбургской области облачные сервисы SberCloud

16:05 13.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМонитор с презентацией суперкомпьютера "Кристофари" на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Масштаб проекта размещения информсистем правительства Оренбургской области в облаке компании SberCloud (входит в экосистему Сбербанка), осуществлявшийся в регионе в пилотном режиме, будет расширен, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Такое решение принято по итогам рабочей встречи в Оренбурге первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина с губернатором области Денисом Паслером, посвященной внедрению в регионе инновационных цифровых сервисов Сбербанка и компаний его экосистемы.
Ведяхин также представил на встрече облачную биллинговую платформу БРИС ЖКХ, которая оптимизирует расходы компаний ЖКХ на ИТ-службу и инфраструктуру. Кроме того, речь шла о возможной реализации на территории Оренбургской области карты жителя в формате Social ID.
"Мы рады, что областное правительство активно внедряет искусственный интеллект и другие перспективные технологии в свою деятельность. Услуги, которые предоставляет облачная платформа SberCloud, сокращают финансовые затраты на собственную ИТ-инфраструктуру, значительно ускоряют реализацию новых ИТ-проектов, повышают эффективность и надежность работы государственных информационных систем", - привели в пресс-службе слова Ведяхина.
Паслер, в свою очередь, напомнил, что Сбербанк помогает возобновить работу нескольких промпредприятий в области, стал основным институтом реализации мер господдержки бизнеса по программам ʺЗарплата под 0%ʺ и ʺГосподдержка 2%ʺ, реструктуризировал кредитов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей, в том числе оренбуржцам предоставлены ипотечные и кредитные каникулы. "Буквально за последний год наше сотрудничество значительно расширилось, причем не в связи с деятельностью основного — финансового — сектора бизнеса Сбербанка, а за счет освоения новых направлений — консалтинга и IТ", - отметил он.
Стенд компании Сбербанка SberCloud
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В феврале 2020 года Сбербанк, SberCloud и правительство Оренбургской области заключили меморандум о сотрудничестве в части развития технологий искусственного интеллекта на базе мощностей суперкомпьютера "Кристофари" и аппаратно-программного комплекса AI Cloud, доступного пользователям из облака SberCloud, напомнили в пресс-службе.
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Сбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
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