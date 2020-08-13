Сбербанк предоставит Оренбургской области облачные сервисы SberCloud

Ведяхин также представил на встрече облачную биллинговую платформу БРИС ЖКХ, которая оптимизирует расходы компаний ЖКХ на ИТ-службу и инфраструктуру. Кроме того, речь шла о возможной реализации на территории Оренбургской области карты жителя в формате Social ID.

"Мы рады, что областное правительство активно внедряет искусственный интеллект и другие перспективные технологии в свою деятельность. Услуги, которые предоставляет облачная платформа SberCloud, сокращают финансовые затраты на собственную ИТ-инфраструктуру, значительно ускоряют реализацию новых ИТ-проектов, повышают эффективность и надежность работы государственных информационных систем", - привели в пресс-службе слова Ведяхина.

Паслер, в свою очередь, напомнил, что Сбербанк помогает возобновить работу нескольких промпредприятий в области, стал основным институтом реализации мер господдержки бизнеса по программам ʺЗарплата под 0%ʺ и ʺГосподдержка 2%ʺ, реструктуризировал кредитов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей, в том числе оренбуржцам предоставлены ипотечные и кредитные каникулы. "Буквально за последний год наше сотрудничество значительно расширилось, причем не в связи с деятельностью основного — финансового — сектора бизнеса Сбербанка, а за счет освоения новых направлений — консалтинга и IТ", - отметил он.