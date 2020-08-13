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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575744323.html
В МИД оценили ситуацию в Белоруссии
Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:05
протесты в белоруссии
мария захарова
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мария захарова, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире

В МИД оценили ситуацию в Белоруссии

16:05 13.08.2020
1806
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВ мире
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