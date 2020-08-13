Более 900 дорог отремонтируют в Москве в рамках подготовки к зиме

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 900 дорог отремонтируют в Более 900 дорог отремонтируют в Москве в этом году в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В настоящее время в городе ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду. Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", - сказал Бирюков.

По его словам, в этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров.

Заммэра напомнил, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, ремонт дорог стартовал на два месяца позже. Но, несмотря на это, весь запланированный объем будет выполнен.

"Сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы, сейчас все они ведутся в соответствии с утвержденными графиками. В настоящее время выполнены работы по ремонту более 10 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах города - Большой Садовой, Садовой-Кудринской, Большой Ордынке, Тверской и проспекте Мира, автомобильной дороге М-10", - добавил он.

Бирюков отдельно отметил ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке 1,3 километра.

Также он сообщил, что сейчас ремонтные работы ведутся на 254 дорожных объектах, в том числе Ленинском проспекте, улицах 800-летия Москвы, Дубнинской, Енисейской и Крылатской, Коровинском шоссе.