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Журналисту "Медузы" Солопову запретили въезд в Белоруссию
Журналисту "Медузы" Максиму Солопову, который вернулся в Россию после задержания в Минске, запрещен въезд в Белоруссию, хотя у него там живут родственники,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:01
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353
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тимур шафир, омон россии, союз журналистов россии, москва, белоруссия, в мире

Журналисту "Медузы" Солопову запретили въезд в Белоруссию

16:01 13.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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Милиция Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Журналисту "Медузы" Максиму Солопову, который вернулся в Россию после задержания в Минске, запрещен въезд в Белоруссию, хотя у него там живут родственники, сообщил РИА Новости главный редактор издания Иван Колпаков.
"(Въезд запрещен), да, конечно. Не знаю точно, на сколько, но думаю, что да (на пять лет), потому что всем журналистам на пять лет автоматически запрещают въезд. Но это плохо, потому что у него, собственно говоря, жена из Белоруссии. Они живут в Москве, но у них там родственники, то есть, у Максима Солопова вообще-то есть родственники в Белоруссии, и таким образом они его в принципе дискриминируют", - сказал Колпаков.
Солопов, как напомнил главред "Медузы", уже вернулся домой.
"Мы зафиксировали у врачей его состояние, есть ушибы, есть травмы, которые появились в результате очень жесткого задержания", - добавил Колпаков.
Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией
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Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полициейНа улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.
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Тимур ШафирОМОН РоссииСоюз журналистов РоссииМоскваБелоруссияВ мире
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