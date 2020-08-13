Журналисту "Медузы" Солопову запретили въезд в Белоруссию

Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией

На улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.