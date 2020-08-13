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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575743805.html
Более 20 стран заинтересовались российской вакциной от COVID-19
Более 20 государств проявили "практический интерес" к российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:52
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария захарова
воз
москва
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575696087_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3072526fbd81d1b419b569c0bb8408e8.jpg
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
Ну да.. если это повторить 1 000 000 раз "прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет" ... возможно в это кто-то поверит! Ах да.. там же группа россгвардейцев-"добровольцев" от 18 до 60 лет была... ну кто же про это говорит)) И было их 38 человек)) ну там еще были грызуны и приматы, которые в принципе не болеют на Covid ))
197
Действительно из статьи ничего не понятно. Зарегистрировали, и тут же пишут, что третья фаза исследований только началась. Выходит, исследования не закончены.
62
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, воз, москва, в мире

Более 20 стран заинтересовались российской вакциной от COVID-19

15:58 13.08.2020 (обновлено: 16:52 13.08.2020)
11922
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкВакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 20 государств проявили "практический интерес" к российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат также отметила, что Москва находится в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу применения препарата.
Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Он будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.
За рубежом скептически отнеслись к новости о регистрации вакцины, так как завершены не все стадии исследований. В Минздраве критику назвали безосновательной. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что платформа, на которой ее создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
44872622116
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваВОЗМоскваВ мире
Популярные комментарии
Ну да.. если это повторить 1 000 000 раз "прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет" ... возможно в это кто-то поверит! Ах да.. там же группа россгвардейцев-"добровольцев" от 18 до 60 лет была... ну кто же про это говорит)) И было их 38 человек)) ну там еще были грызуны и приматы, которые в принципе не болеют на Covid ))
13 августа, 16:10
Semen Ivanoff
106310285
Действительно из статьи ничего не понятно. Зарегистрировали, и тут же пишут, что третья фаза исследований только началась. Выходит, исследования не закончены.
13 августа, 16:24
СВСергей Веснухин
31000130
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