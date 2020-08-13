Более 20 стран заинтересовались российской вакциной от COVID-19

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Более 20 государств проявили "практический интерес" к российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Более 20 государств проявили "практический интерес" к российской вакцине от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ).

Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время клинических испытаний вакцины у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

Третья фаза исследований препарата, который получил название "Спутник V", стартовала 12 августа. Он будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II.

За рубежом скептически отнеслись к новости о регистрации вакцины, так как завершены не все стадии исследований. В Минздраве критику назвали безосновательной. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что платформа, на которой ее создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.