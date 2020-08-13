В Омске спасатели сняли с карниза ребенка, пока его пьяная мать спала

ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники МЧС Омске сняли с карниза балкона 6-летнюю девочку, пока её нетрезвая мать спала, а четверо братьев и сестер были предоставлены сами себе, сообщило областное УМВД.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вострецова в Омске на карнизе за ограждением балкона второго этажа находится ребенок. Девочку спасли сотрудники МЧС.

"Предварительно установлено, что по данному адресу проживает 37-летняя женщина с гражданским супругом и пятеро детей: 11, 7, 6, 2 лет и новорожденный... Семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная", - сообщили в УМВД.

Полицейские выяснили, что в момент происшествия мать в нетрезвом состоянии спала. "Дети были предоставлены сами себе. Женщина проснулась, когда в комнату вошел сотрудник МЧС, спасший ее 6-летнюю дочь", - добавили в ведомстве.