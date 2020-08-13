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В Омске спасатели сняли с карниза ребенка, пока его пьяная мать спала
Сотрудники МЧС в Омске сняли с карниза балкона 6-летнюю девочку, пока её нетрезвая мать спала, а четверо братьев и сестер были предоставлены сами себе, сообщило РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия

В Омске спасатели сняли с карниза ребенка, пока его пьяная мать спала

15:54 13.08.2020
472
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Омске сняли с карниза балкона 6-летнюю девочку, пока её нетрезвая мать спала, а четверо братьев и сестер были предоставлены сами себе, сообщило областное УМВД.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вострецова в Омске на карнизе за ограждением балкона второго этажа находится ребенок. Девочку спасли сотрудники МЧС.
"Предварительно установлено, что по данному адресу проживает 37-летняя женщина с гражданским супругом и пятеро детей: 11, 7, 6, 2 лет и новорожденный... Семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная", - сообщили в УМВД.
Полицейские выяснили, что в момент происшествия мать в нетрезвом состоянии спала. "Дети были предоставлены сами себе. Женщина проснулась, когда в комнату вошел сотрудник МЧС, спасший ее 6-летнюю дочь", - добавили в ведомстве.
Инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями... обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Проводится проверка, информацию передадут в органы опеки и попечительства.
Эмблема на форме сотрудника полиции
3 августа, 12:32
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскПроисшествия
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