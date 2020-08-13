Танцевавшая с Лукашенко "Мисс Беларусь" обратилась к силовикам и народу

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутат белорусского парламента, победительница конкурса "Мисс Беларусь — 2018" 23-летняя Мария Василевич призвала прекратить насилие.
"Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза!" — написала она в сторис на своей странице в Instagram.
Василевич добавила, что Белоруссия не заслужила "такой боли".
Президент республики Александр Лукашенко неоднократно появлялся на публике в компании Василевич, а в декабре 2018 года они танцевали на новогоднем балу.
Скриншот сторис Марии Василевич в Instagram
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.