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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575743260.html
Танцевавшая с Лукашенко "Мисс Беларусь" обратилась к силовикам и народу
Депутат белорусского парламента, победительница конкурса "Мисс Беларусь — 2018" 23-летняя Мария Василевич призвала прекратить насилие. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:44
протесты в белоруссии
мария василевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575743038_0:0:1881:1058_1400x0_80_0_0_6c7521d556a69f15ce42685e99ccf923.jpg
https://ria.ru/20200812/1575699751.html
Какая то формулировка не справедливая, как будто направлена в одну сторону. Почему то нет призывов прекратить провоцировать со стороны "беззащитных")))
47
Насилие останавливается всегда только в одном случае- безоговорочная победа одной из сторон, это только дурак не понимает
21
6
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575743038_0:0:1881:1058_1400x0_80_0_0_6c7521d556a69f15ce42685e99ccf923.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария василевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Танцевавшая с Лукашенко "Мисс Беларусь" обратилась к силовикам и народу

15:44 13.08.2020
38479
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМария Василевич
Мария Василевич
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Мария Василевич . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутат белорусского парламента, победительница конкурса "Мисс Беларусь — 2018" 23-летняя Мария Василевич призвала прекратить насилие.
"Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза!" — написала она в сторис на своей странице в Instagram.
Василевич добавила, что Белоруссия не заслужила "такой боли".
Президент республики Александр Лукашенко неоднократно появлялся на публике в компании Василевич, а в декабре 2018 года они танцевали на новогоднем балу.
© Аккаунт Марии Василевич в InstagramСкриншот сторис Марии Василевич в Instagram
Скриншот сторис Марии Василевич в Instagram
© Аккаунт Марии Василевич в Instagram
Скриншот сторис Марии Василевич в Instagram
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Владимир Спиваков
12 августа, 16:36Протесты в Белоруссии
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
732361630
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииМария ВасилевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Какая то формулировка не справедливая, как будто направлена в одну сторону. Почему то нет призывов прекратить провоцировать со стороны "беззащитных")))
13 августа, 15:48
Руслан Якубик
33000014
Насилие останавливается всегда только в одном случае- безоговорочная победа одной из сторон, это только дурак не понимает
13 августа, 16:05
Александр Закупин
1700004
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