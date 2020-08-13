Осенний фестиваль мороженого "Москва-2020" пройдет на ВДНХ 4-6 сентября

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Более 75 рецептов столь любимого всеми холодного лакомства смогут попробовать гости осеннего фестиваля мороженого "Москва-2020", который состоится на площадке "Технограда" на Более 75 рецептов столь любимого всеми холодного лакомства смогут попробовать гости осеннего фестиваля мороженого "Москва-2020", который состоится на площадке "Технограда" на ВДНХ 4-6 сентября, сообщила заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая.

Один из самых популярных и масштабных кулинарных праздников страны пройдет в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Гостям фестиваля приготовили обширную программу с различными активностями и мастер-классами. Организаторы уверены, что москвичи и гости столицы получат незабываемые эмоции и яркие впечатления, смогут попробовать различные сорта мороженого, включая самые экзотические, такие как мороженое с чили, можжевельником и сыром Дорблю, и даже соленое лакомство с жареным луком. В течение трех дней внутри комплекса будут работать тематические зоны с самыми необычными развлечениями.

Например, в павильонах "Северное сияние" ("Арт.Техноград") и "Арктика" ("Урбан.Техноград") пройдет тест-драйв нескольких видов мороженого - от самого экзотического до классического: мороженое с карамелизированным беконом, мороженое из черного кунжутного семени, тыквенное мороженое, "Сицилийское мороженое" из вяленых томатов и базилика, мороженое с сублимированной малиной, на пионах, лавандовое, банановое и бабл-гам с взрывной карамелью.

"Партнеры фестиваля - "Баскин Роббинс" и "Чистая Линия" приготовили гостям увлекательный квест и викторины. Легендарный бренд "Боржоми", которому в этом году исполняется 130 лет, и Ассоциация кулинаров "Вкус Мира РУС" предложат посетителям фестиваля праздничные оригинальные коктейли на основе минеральной воды, которые помогут освежиться и получить заряд энергии", – рассказала Беленькая.

На другой площадке праздника - "Павильоне кулинарных причуд" ("Сервис.Техноград", 1 и 2 этаж) расположатся две зоны - "Холодное лакомство с причудами" и "Кондитерско-лимонадный тур". Здесь гости фестиваля смогут пройти кулинарную экскурсию, узнать забытые рецепты народов мира и интересные факты о технологиях производства мороженого.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Технограда" Осенний фестиваль мороженого "Москва-2020" пройдет на ВДНХ © Фото : предоставлено пресс-службой "Технограда"

Как рассказал РИА Новости председатель Ассоциации кулинаров "Вкус Мира РУС" Владимир Олейников, необычные вкусы мороженого созданы специально для фестиваля ведущими поварами мира и не предназначены для массового производства.

"Создавать их профессиональным шеф-поварам и шеф-кондитерам технически не так сложно, потому что вкус формируется сначала в голове, а потом проецируется на вкусовые рецепторы. Профессионал пробует все и запоминает вкус любого продукта. Потом этот вкус прорабатывается и готовится", - сказал Олейников.

Главный кулинар считает, что необычных вкусов нет, нужен только нестандартный подход к делу и умение.

В празднике примут участие именитые шеф-повара Игорь Гусев, Марина Девятко, Дмитрий Макаров, Бэлла Ходжаева, Камила Курбанова – обладатели золотых и серебряных медалей многих престижных международных конкурсов. Они познакомят гостей с кулинарными трендами в производстве мороженого и представят многообразие сортов любимого всеми десерта.

Как считают эксперты, людям больше всего нравятся натуральные сорта мороженого, и их они считают самыми вкусными. К этой категории можно отнести классический пломбир, шоколадное мороженое.

"В топе – натуральные сорта. Они будут представлены самыми крупными производителями. Второе место занимают вкусы побаловаться – то есть два-три раза в год попробовать. Например, мороженое с карамелизированным беконом, вялеными томатами и зеленым базиликом, лавандовое. Также будет представлено огромное количество новинок от наших производителей мороженого, которые изготавливают, действительно, самые натуральные, вкусные его виды", - добавляет глава Ассоциации кулинаров.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Технограда" Осенний фестиваль мороженого "Москва-2020" пройдет на ВДНХ © Фото : предоставлено пресс-службой "Технограда"

Атмосферу праздника дополнит дегустация свежайших лимонадов и холодного лакомства. В рамках одного из туров предусмотрена эксклюзивная презентация национального мороженого эскимосов на основе тюленьего жира "Акутак".