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Силовики покинули офис "Яндекса" в Минске
Силовики в четверг, в 15.30 (мск) покинули офис "Яндекс" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:40
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сан-франциско
белоруссия
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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uber, сан-франциско, белоруссия, минск, в мире

Силовики покинули офис "Яндекса" в Минске

15:40 13.08.2020 (обновлено: 16:40 13.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Силовики в четверг, в 15.30 (мск) покинули офис "Яндекс" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Следственный комитет Белоруссии и Департамент финрасследований республики опровергли проведение следственных действий в офисе "Яндекса".
Шесть силовиков провели в офисе "Яндекса" несколько часов, после чего покинули его без каких-либо комментариев. Они также не ответили на вопрос, какое ведомство представляют. От офиса они уехали на служебном автомобиле, лица были скрыты черными масками.
После ухода силовиков в минском офисе "Яндекса" заявили, что не будут давать каких-либо комментариев.
Представитель бизнес-центра Rubin Plaza на проспекте Дзержинского, где расположен второй офис "Яндекса", сообщил РИА Новости об отсутствии обысков в данном офисе в четверг. Между тем посольство России в Белоруссии сообщило, что представители "Яндекса" проинформировали дипмиссию о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов компании в Минске.
Ранее Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проходящих обысках в офисе компании и в настоящий момент пытается прояснить ситуацию, сообщил РИА Новости по телефону представитель организации.
В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.
Офис компании Яндекс в Москве
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Протесты в БелоруссииUberСан-ФранцискоБелоруссияМинскВ мире
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