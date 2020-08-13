Силовики покинули офис "Яндекса" в Минске

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Силовики в четверг, в 15.30 (мск) покинули офис "Яндекс" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Следственный комитет Белоруссии и Департамент финрасследований республики опровергли проведение следственных действий в офисе "Яндекса".

Шесть силовиков провели в офисе "Яндекса" несколько часов, после чего покинули его без каких-либо комментариев. Они также не ответили на вопрос, какое ведомство представляют. От офиса они уехали на служебном автомобиле, лица были скрыты черными масками.

После ухода силовиков в минском офисе "Яндекса" заявили, что не будут давать каких-либо комментариев.

Представитель бизнес-центра Rubin Plaza на проспекте Дзержинского, где расположен второй офис "Яндекса", сообщил РИА Новости об отсутствии обысков в данном офисе в четверг. Между тем посольство России в Белоруссии сообщило, что представители "Яндекса" проинформировали дипмиссию о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов компании в Минске.

Ранее Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проходящих обысках в офисе компании и в настоящий момент пытается прояснить ситуацию, сообщил РИА Новости по телефону представитель организации.