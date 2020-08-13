Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями " Компания X5 Retail Group, управляющая сетями " Пятерочка ", "Перекресток" и "Карусель", в первом полугодии 2020 года упрочила свое лидерство по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, следует из отчетности X5 и комментариев главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.

X5 в четверг опубликовала финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие текущего года. Выручка компании в январе-июне увеличилась на 14,2% в годовом выражении и составила 962,625 миллиарда рублей (в первом полугодии 2019 года она составляла 843,175 миллиарда рублей), чистая розничная выручка выросла на 14,5% - до 961,435 миллиарда рублей (против 839,704 миллиарда годом ранее).

"Я очень доволен финансовыми результатами, достигнутыми X5 во втором квартале 2020 года. Наша компания продолжает увеличивать отрыв по выручке от основных конкурентов на российском рынке продуктового ритейла. В частности, выручка Х5 сегодня на 42% превышает аналогичный показатель ближайшего конкурента, и этот разрыв увеличился на 16% в первой половине 2020 года", - сказал Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении компании.

Основной конкурент X5 на российском рынке ритейла - "Магнит", первая торговая сеть по числу магазинов и вторая - по выручке. "Магнит" опубликовал операционные и финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 30 июля. Общая выручка компании в январе-июне выросла на 16% - до 763,361 миллиарда рублей, розничная выручка - на 15,7%, до 743,959 миллиарда рублей.

Если рассматривать розничную выручку форматов продовольственных магазинов "Магнита" ("магазины у дома" и супермаркеты), не учитывая продажи магазинов дрогери и прочих форматов (аптеки и магазины в отделениях " Почты России "), то чистая розничная выручка указанных форматов составляла 592,776 миллиарда рублей в январе-июне 2019 года и 676,546 миллиарда - в первом полугодии текущего года (рост на 14,1%). Розничная выручка X5 за эти периоды была выше на 41,7% и на 42,1% соответственно.