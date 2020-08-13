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Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:30
антон силуанов
мвф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200813/1575730287.html
Бездари финансовые...... Так и живут от кредита до кредита, от задолженности до задолженности....
100
Нефть упала в цене сразу проблемы в экономике, а Путин уже 20 лет рассказывает о том, что нужно слазить с нефтяной иглы, при этом больше половины экспорта из страны как были ресурсы, так и есть.
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32
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_0:121:2799:1695_1400x0_80_0_0_75d0fd68d6fb7165eaba08c6a9ce8f13.jpg
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РИА Новости
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60
антон силуанов, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

15:31 13.08.2020 (обновлено: 16:30 13.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
При этом государству необходимо продолжать финансировать программы поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса, добавил он.
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"Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз", — пояснил Силуанов.
Он подчеркнул, что в России уровень госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20 процентов ВВП — и остается одним из самых низких в мире.

"По прогнозам МВФ, только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 процентного пункта и достигнет 101,5 процента глобального ВВП (максимум за всю историю). При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 процентных пунктов — до 131,2 процента ВВП, а госдолг развивающихся стран — на 10,7 процентного пункта — до 63,1 процента ВВП".

Антон Силуанов
Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр.
Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона. Опрошенные РИА Новости эксперты говорят о том, что это никак не повлияет на макроэкономическую стабильность.
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Антон СилуановМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Бездари финансовые...... Так и живут от кредита до кредита, от задолженности до задолженности....
13 августа, 15:33
Егор Панкратов
61221034
Нефть упала в цене сразу проблемы в экономике, а Путин уже 20 лет рассказывает о том, что нужно слазить с нефтяной иглы, при этом больше половины экспорта из страны как были ресурсы, так и есть.
13 августа, 16:15
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