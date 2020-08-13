Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

"По прогнозам МВФ , только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 процентного пункта и достигнет 101,5 процента глобального ВВП (максимум за всю историю). При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 процентных пунктов — до 131,2 процента ВВП, а госдолг развивающихся стран — на 10,7 процентного пункта — до 63,1 процента ВВП".