Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
При этом государству необходимо продолжать финансировать программы поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса, добавил он.
"Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз", — пояснил Силуанов.
Он подчеркнул, что в России уровень госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20 процентов ВВП — и остается одним из самых низких в мире.
"По прогнозам МВФ, только за 2020 год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 процентного пункта и достигнет 101,5 процента глобального ВВП (максимум за всю историю). При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 процентных пунктов — до 131,2 процента ВВП, а госдолг развивающихся стран — на 10,7 процентного пункта — до 63,1 процента ВВП".
Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр.