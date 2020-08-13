https://ria.ru/20200813/1575742373.html
СК Белоруссии опроверг обыски в минских офисах "Яндекса" и Uber
Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:30
2020-08-13T18:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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яндекс, uber, следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах "Яндекс" и UBER, передает Sputnik Беларусь
.
Ранее сотрудники офисов в бизнес-центре на проспекте Победителей, 104 в Минске сообщили РИА Новости, что в офисе "Яндекс" в четверг проводятся следственные действия.
"Следственный комитет и КГК Беларуси опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах "Яндекс" и UBER", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Ранее Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проходящих обысках в офисе компании и в настоящий момент пытается прояснить ситуацию, сообщил РИА Новости по телефону представитель организации.
В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.
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