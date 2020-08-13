СК Белоруссии опроверг обыски в минских офисах "Яндекса" и Uber

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах "Яндекс" и UBER, передает Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах "Яндекс" и UBER, передает Sputnik Беларусь

Ранее сотрудники офисов в бизнес-центре на проспекте Победителей, 104 в Минске сообщили РИА Новости, что в офисе "Яндекс" в четверг проводятся следственные действия.

"Следственный комитет и КГК Беларуси опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах "Яндекс" и UBER", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Ранее Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проходящих обысках в офисе компании и в настоящий момент пытается прояснить ситуацию, сообщил РИА Новости по телефону представитель организации.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.