https://ria.ru/20200813/1575742183.html
Сотрудник МИА "Россия сегодня" стал дипломантом конкурса СЖР
Начальник отдела "Армия и силовые структуры" редакции сайта ria.ru Андрей Станавов стал дипломантом в основной номинации всероссийского конкурса Союза... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:26
2020-08-13T15:26
союз журналистов россии
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медиа - общество
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союз журналистов россии, москва, сочи, медиа - общество, общество