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Сотрудник МИА "Россия сегодня" стал дипломантом конкурса СЖР
Начальник отдела "Армия и силовые структуры" редакции сайта ria.ru Андрей Станавов стал дипломантом в основной номинации всероссийского конкурса Союза... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:26
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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союз журналистов россии, москва, сочи, медиа - общество, общество

Сотрудник МИА "Россия сегодня" стал дипломантом конкурса СЖР

15:26 13.08.2020
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© Фото из личного архива Сотрудник МИА "Россия сегодня" Андрей Станавов стал дипломантом конкурса СЖР
 Сотрудник МИА Россия сегодня Андрей Станавов стал дипломантом конкурса СЖР
© Фото из личного архива
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Начальник отдела "Армия и силовые структуры" редакции сайта ria.ru Андрей Станавов стал дипломантом в основной номинации всероссийского конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2020 года, списки опубликованы на официальном сайте СЖР.
"Дипломанты (основная номинация) - Станавов Андрей Павлович, начальник отдела МИА "Россия сегодня", РИА Новости, город Москва за материалы: "Убийца субмарин", "Репортаж из района ракетного удара в Черном море", "Недра холодной войны", - говорится на сайте.
Победители конкурса, как отмечает СЖР, примут участие в XXIV Форуме современной журналистики "Вся Россия-2020" в городе Сочи.
"В адрес жюри поступило 655 работ журналистов, вышедших в печати, интернете, на радио и телевидении", - отмечается на сайте.
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