https://ria.ru/20200813/1575741874.html
"Газпром" ответил на запрос Польши по "Северному потоку — 2"
"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:20
2020-08-13T18:19
северный поток — 2
газпром
польша
москва
экономика
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https://ria.ru/20200812/1575604694.html
goldmikron
Если ответ состоял из трех слов, одно из которых - предлог, то это самый правильный ответ в современных международных отношениях.
82
Егор Панкратов
Мне не понятно,почему Газпром отчитывается перед Польшей? С какой стати? Она никаким боком к СП-2 не прикасается. Только орёт и всё.
72
5
польша
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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северный поток — 2, газпром, польша, москва, экономика