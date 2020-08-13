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"Газпром" ответил на запрос Польши по "Северному потоку — 2"
"Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:19
северный поток — 2
газпром
польша
москва
экономика
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https://ria.ru/20200812/1575604694.html
Если ответ состоял из трех слов, одно из которых - предлог, то это самый правильный ответ в современных международных отношениях.
82
Мне не понятно,почему Газпром отчитывается перед Польшей? С какой стати? Она никаким боком к СП-2 не прикасается. Только орёт и всё.
72
5
польша
москва
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РИА Новости
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северный поток — 2, газпром, польша, москва, экономика

"Газпром" ответил на запрос Польши по "Северному потоку — 2"

15:20 13.08.2020 (обновлено: 18:19 13.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Газпром" 10 августа направил ответ на запрос данных по "Северному потоку 2" со стороны антимонопольного регулятора Польши, говорится в ежеквартальном отчёте монополии.
"Последний на текущий момент запрос антимонопольного органа Польши (UOKIK) от 10 июля 2020 года был получен 13 июля 2020 года. 10 августа 2020 года ПАО "Газпром" направило ответ на указанный запрос", - отмечается в документе.
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Северный поток — 2ГазпромПольшаМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Если ответ состоял из трех слов, одно из которых - предлог, то это самый правильный ответ в современных международных отношениях.
13 августа, 15:42
ggoldmikron
7660000
Мне не понятно,почему Газпром отчитывается перед Польшей? С какой стати? Она никаким боком к СП-2 не прикасается. Только орёт и всё.
13 августа, 15:27
Егор Панкратов
7100001
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