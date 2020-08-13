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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575741825.html
Акции "Яндекса" замедлили рост после блокирования офиса в Минске
Акции "Яндекса" слабо отреагировали на сообщения о появлении в минском офисе компании вооруженных людей, следует из данных торгов Мосбиржи. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яндекс, белоруссия

Акции "Яндекса" замедлили рост после блокирования офиса в Минске

15:19 13.08.2020 (обновлено: 15:20 13.08.2020)
409
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Акции "Яндекса" слабо отреагировали на сообщения о появлении в минском офисе компании вооруженных людей, следует из данных торгов Мосбиржи.
К 14:09 мск ценные бумаги компании дорожают на 4,11%, до 4465 рубля.
Офис компании Яндекс
Вчера, 14:36Протесты в Белоруссии
Источник рассказал подробности блокирования офиса "Яндекса" в Минске
Ранее неизвестные люди в черной одежде с оружием заблокировали офисы "Яндекса" вместе с несколькими сотрудниками, которые находятся внутри.
Корреспондент РИА Новости поднялся в офис компании, ему открыл дверь, предположительно, сотрудник правоохранительных органов. Он отметил, что "все комментарии будут позже".
До этого сообщения акции "Яндекса" дорожали на Московской бирже на 4,7%, до 4489 рублей, после замедлили рост до 3,4%, до 4431,2 рубля, однако быстро отскочили и стабилизировались в районе 4465 рублей, прибавляя чуть более 4%.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Вчера, 14:21Протесты в Белоруссии
Протестующие вышли на площадь Независимости в Минске

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
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Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Вчера, 12:29Протесты в Белоруссии
Женщины в белом выстроились цепью на проспекте Независимости в Минске
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