Акции "Яндекса" замедлили рост после блокирования офиса в Минске

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Акции "Яндекса" слабо отреагировали на сообщения о появлении в минском офисе компании вооруженных людей, следует из данных торгов Мосбиржи.

К 14:09 мск ценные бумаги компании дорожают на 4,11%, до 4465 рубля.

Ранее неизвестные люди в черной одежде с оружием заблокировали офисы "Яндекса" вместе с несколькими сотрудниками, которые находятся внутри.

Корреспондент РИА Новости поднялся в офис компании, ему открыл дверь, предположительно, сотрудник правоохранительных органов. Он отметил, что "все комментарии будут позже".

До этого сообщения акции "Яндекса" дорожали на Московской бирже на 4,7%, до 4489 рублей, после замедлили рост до 3,4%, до 4431,2 рубля, однако быстро отскочили и стабилизировались в районе 4465 рублей, прибавляя чуть более 4%.

Протесты после выборов в Белоруссии

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