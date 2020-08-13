Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200813/1575741289.html
Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в 35 лет
Российский актер Сергей Куницкий умер на 36-м году жизни, сообщили в Московском Губернском театре. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:54
сергей куницкий
культура
московский губернский театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575740775_1:0:1117:628_1400x0_80_0_0_af9f04ed5ae0e40c298f0beacfd32a9d.jpg
Все, что связано с крымом, ведет к гибели.
90
В 35 умирают уже! А они пенсионный возраст поднимают! Негодяи.
73
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575740775_1:0:1117:628_1400x0_80_0_0_af9f04ed5ae0e40c298f0beacfd32a9d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575740775_140:0:977:628_1400x0_80_0_0_fe094d959e3d42183b9bda49ca3e784c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575740775_245:0:873:628_1400x0_80_0_0_2afe273d9ad40e7ff92e0c8cf950495e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей куницкий, московский губернский театр

Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в 35 лет

15:10 13.08.2020 (обновлено: 17:54 13.08.2020)
29130
© РИА Новости / Сергей ПятаковАктер Сергей Куницкий
Актер Сергей Куницкий
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский актер Сергей Куницкий умер на 36-м году жизни, сообщили в Московском Губернском театре.

"Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять", — говорится в публикации.

Сергей Куницкий стал известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность", "Шеф" и других.
7882821633
Обсудить 6
КультураСергей КуницкийМосковский губернский театр
Популярные комментарии
Все, что связано с крымом, ведет к гибели.
13 августа, 15:25
АЕАрсен Енгибаров
3310479
В 35 умирают уже! А они пенсионный возраст поднимают! Негодяи.
13 августа, 15:41
ААнтивирус
30211039
Рекомендуем
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
"Точно не девочка?" Снимок рыжего из "Иванушек" поставил фанатов в тупик
Телеведущий Арчи (Артур Цветков)
Обратились на "ты". Телеведущий Арчи подрался с сотрудником кафе в Москве
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА Россия. 1 августа 2018
Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора
Дмитрий Романов
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
Министр финансов России Антон Силуанов
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
Актер Сергей Куницкий
Названа причина смерти 35-летнего актера из фильма "Мы из будущего"
Телеведущая Лера Кудрявцева
Кудрявцева разгневала "простых смертных" отдыхом в дорогом отеле в Турции
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Дочь Легкоступовой рассказала о крайне тяжелом состоянии певицы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Такси
В Крыму "психанувший" таксист высадил в поле семью с маленькой дочкой
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния