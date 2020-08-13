Очевидцы рассказали о ситуации в минском офисе "Яндекса"

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. В минском офисе "Яндекс" на проспекте Победителей, 104 в четверг проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости сотрудники соседних офисов, расположенных в этом же бизнес-центре.
Как сообщают очевидцы, в офис утром пришли люди в черном и в масках, их было три-четыре человека. По словам одного из очевидцев, когда он проходил мимо офиса "Яндекса", с пришедшими общались только сотрудники "Яндекса", руководства на местах уже не было.
Корреспондент РИА Новости поднялся в офис "Яндекса", дверь открыл, предположительно, сотрудник правоохранительных органов. Он отметил, что никаких комментариев не дает, "все комментарии будут позже".
На ресепшене "Яндекса" оперативно не смогли прокомментировать данную ситуацию.
Возле офиса обстановка спокойная, на парковке стоит микроавтобус, на котором, предположительно, приехали правоохранители.
Ранее источник в компании сообщил РИА Новости, что неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет.
В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Вчера, 12:40Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полициейНа улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.