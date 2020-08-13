Проект Открой#Моспром отправит артистов на столичные заводы

"Это совершенно новый формат, который, как нам кажется, будет интересен широкой аудитории и поможет поближе познакомиться с работой наших промышленников. Пока запланировано 4 таких эфира. Известные актеры и телеведущие сначала сами посетят наши заводы, там им расскажут обо всех тонкостях производства. Затем этими знаниями и впечатлениями от экскурсии звезды поделятся с пользователями социальных сетей", – привели в пресс-службе ДИПП слова руководителя департамента Александра Прохорова.