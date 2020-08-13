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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Проект Открой#Моспром отправит артистов на столичные заводы
Проект Открой#Моспром запускает цикл онлайн-эфиров, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие побывают на промышленных предприятиях Москвы, а... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:01
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
общество
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Проект Открой#Моспром отправит артистов на столичные заводы

15:01 13.08.2020
132
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Проект Открой#Моспром запускает цикл онлайн-эфиров, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие побывают на промышленных предприятиях Москвы, а затем расскажут об их работе и поделятся впечатлениями в социальных сетях, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.
"Это совершенно новый формат, который, как нам кажется, будет интересен широкой аудитории и поможет поближе познакомиться с работой наших промышленников. Пока запланировано 4 таких эфира. Известные актеры и телеведущие сначала сами посетят наши заводы, там им расскажут обо всех тонкостях производства. Затем этими знаниями и впечатлениями от экскурсии звезды поделятся с пользователями социальных сетей", – привели в пресс-службе ДИПП слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Трансляции состоятся в инстаграм-аккаунтах "Открой#Моспром" и приглашенных звезд.
Первый эфир пройдет уже в ближайшее воскресенье. Актриса театра и кино Екатерина Климова вместе с детьми побывает на заводе "Баскин Роббинс" и расскажет о производстве мороженого. В следующий раз ее коллега, актриса Анна Хилькевич, приглашенная на завод Faberlic, познакомится с работой косметической промышленности. А актрисе Любови Толкалиной предстоит разобраться в этапах создания мультисенсорных интерактивных комплексов для образования на производстве компании "NexTouch".
Москва
5 августа, 13:28Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В экспертных сессиях Центра "Моспром" приняли участие свыше 500 человек
Финальный эфир состоится 12 сентября: об экологичной утилизации электронного мусора, а также современных технологиях переработки смешанных пластиков из корпусов старой техники на заводе "Экопласт" расскажет журналист и телеведущая Елена Летучая.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваОбщество
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