Проект Открой#Моспром отправит артистов на столичные заводы

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Проект Открой#Моспром запускает цикл онлайн-эфиров, в рамках которых известные российские артисты и телеведущие побывают на промышленных предприятиях Москвы, а затем расскажут об их работе и поделятся впечатлениями в социальных сетях, сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.
"Это совершенно новый формат, который, как нам кажется, будет интересен широкой аудитории и поможет поближе познакомиться с работой наших промышленников. Пока запланировано 4 таких эфира. Известные актеры и телеведущие сначала сами посетят наши заводы, там им расскажут обо всех тонкостях производства. Затем этими знаниями и впечатлениями от экскурсии звезды поделятся с пользователями социальных сетей", – привели в пресс-службе ДИПП слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Трансляции состоятся в инстаграм-аккаунтах "Открой#Моспром" и приглашенных звезд.
Первый эфир пройдет уже в ближайшее воскресенье. Актриса театра и кино Екатерина Климова вместе с детьми побывает на заводе "Баскин Роббинс" и расскажет о производстве мороженого. В следующий раз ее коллега, актриса Анна Хилькевич, приглашенная на завод Faberlic, познакомится с работой косметической промышленности. А актрисе Любови Толкалиной предстоит разобраться в этапах создания мультисенсорных интерактивных комплексов для образования на производстве компании "NexTouch".
Финальный эфир состоится 12 сентября: об экологичной утилизации электронного мусора, а также современных технологиях переработки смешанных пластиков из корпусов старой техники на заводе "Экопласт" расскажет журналист и телеведущая Елена Летучая.