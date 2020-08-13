"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов обратился к Лукашенко

Как написал шоумен в Instagram , обычно он старается "не лезть в политические истории", но ситуация в Белоруссии выходит за рамки "просто заварушки".

Он отметил, что много раз бывал в Минске, Бресте и других городах и восхищался их чистотой, а к Лукашенко испытывал симпатию. Однако сейчас его отношение к белорусской власти сильно поменялось.

"Это же просто жесть. <…> Я вижу, как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями", — говорится в посте.

Как подчеркнул Харламов, граждане страны имеют право на протест и свою точку зрения, их нельзя унижать и избивать, иначе это может "очень плохо закончиться".

"Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище", — добавил он.

Комик выразил поддержку белорусам и призвал власти и силовиков "не превращаться в зверей".