https://ria.ru/20200813/1575739500.html
"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов обратился к Лукашенко
Юморист Гарик Харламов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал остановить жестокое подавление протестных акций в стране. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:55
2020-08-13T14:55
протесты в белоруссии
гарик харламов (игорь)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Александр И
А слабо́ к "мирным" протестантам с коктейлями Молотова обратиться, юморист ?
87
ani.ermolova
Харламова в президенты!!
62
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарик харламов (игорь), александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости
. Юморист Гарик Харламов
обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко
и призвал остановить жестокое подавление протестных акций в стране.
Как написал шоумен в Instagram
, обычно он старается "не лезть в политические истории", но ситуация в Белоруссии выходит за рамки "просто заварушки".
Он отметил, что много раз бывал в Минске, Бресте и других городах и восхищался их чистотой, а к Лукашенко испытывал симпатию. Однако сейчас его отношение к белорусской власти сильно поменялось.
"Это же просто жесть. <…> Я вижу, как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями", — говорится в посте.
Как подчеркнул Харламов, граждане страны имеют право на протест и свою точку зрения, их нельзя унижать и избивать, иначе это может "очень плохо закончиться".
"Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище", — добавил он.
Комик выразил поддержку белорусам и призвал власти и силовиков "не превращаться в зверей".
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за его кандидатуру проголосовали более 80% избирателей. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.