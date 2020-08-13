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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575739500.html
"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов обратился к Лукашенко
Юморист Гарик Харламов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал остановить жестокое подавление протестных акций в стране. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:55
протесты в белоруссии
гарик харламов (игорь)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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А слабо́ к "мирным" протестантам с коктейлями Молотова обратиться, юморист ?
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Харламова в президенты!!
62
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гарик харламов (игорь), александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов обратился к Лукашенко

14:55 13.08.2020
12413
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов
Актер Гарик Харламов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал остановить жестокое подавление протестных акций в стране.
Как написал шоумен в Instagram, обычно он старается "не лезть в политические истории", но ситуация в Белоруссии выходит за рамки "просто заварушки".
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Он отметил, что много раз бывал в Минске, Бресте и других городах и восхищался их чистотой, а к Лукашенко испытывал симпатию. Однако сейчас его отношение к белорусской власти сильно поменялось.
"Это же просто жесть. <…> Я вижу, как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями", — говорится в посте.
Как подчеркнул Харламов, граждане страны имеют право на протест и свою точку зрения, их нельзя унижать и избивать, иначе это может "очень плохо закончиться".
"Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище", — добавил он.
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Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за его кандидатуру проголосовали более 80% избирателей. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииГарик Харламов (Игорь)Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А слабо́ к "мирным" протестантам с коктейлями Молотова обратиться, юморист ?
13 августа, 15:26
Александр И
66500214
Харламова в президенты!!
13 августа, 15:02
aani.ermolova
111300038
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