Участники акции на заводе БелАЗ расходятся

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Собравшиеся на несанкционированную акцию на заводе Собравшиеся на несанкционированную акцию на заводе БелАЗ начинают расходиться, работники завода возвращаются в цеха, передает Sputnik Беларусь

Один из участников акции рассказал, что сотрудники возвращаются в цеха, чтобы информировать других работников завода: если их требования не выполнят, не исключено, что производство остановится.

Ранее сотрудники завода в ходе акции передали мэру города свои требования, а именно - "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов", передает агентство.

При этом в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.