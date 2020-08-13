https://ria.ru/20200813/1575739289.html
Участники акции на заводе БелАЗ расходятся
Собравшиеся на несанкционированную акцию на заводе БелАЗ начинают расходиться, работники завода возвращаются в цеха, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:52
2020-08-13T14:52
протесты в белоруссии
белорусский автомобильный завод
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575737690.html
Ольга Занкова
молодцы, пока еще не закрыли - надо работать)) Вот майдан победит - закроют, тогда можно будет выступать
24
Егор Панкратов
Остановят производство, зарплату не получат. Эти клоуны думают что придут европейцы и им будет лучше. Закроют на фиг этот завод,что бы не было конкурентов. Поедут конкурировать с чубатыми на польские грядки. Мне их никого не жалко, такие же русофобы как и чубатые.
20
9
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белорусский автомобильный завод, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 авг - РИА Новости.
Собравшиеся на несанкционированную акцию на заводе БелАЗ
начинают расходиться, работники завода возвращаются в цеха, передает Sputnik Беларусь
.
Один из участников акции рассказал, что сотрудники возвращаются в цеха, чтобы информировать других работников завода: если их требования не выполнят, не исключено, что производство остановится.
Ранее сотрудники завода в ходе акции передали мэру города свои требования, а именно - "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов", передает агентство.
При этом в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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