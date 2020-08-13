Паслер: Оренбуржье заинтересовано в инвесторах по переработке пшеницы

"Оренбуржье является безусловным лидером страны по площади сева и валовому сбору пшеницы твëрдых сортов. Это продукция уникального качества, которая отвечает необходимым требованиям для производства макаронных изделий высшего класса.​ В регионе работают 48 мукомольных предприятий, и мы заинтересованы в том, чтобы оренбургские производители получили новые контракты. Область готова стать площадкой для инвесторов", - сказал на встрече Паслер.