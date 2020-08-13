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Оренбургская область
Оренбургская область
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Паслер: Оренбуржье заинтересовано в инвесторах по переработке пшеницы
Оренбуржье является лидером в России по площади сева и валовому сбору пшеницы твердых сортов и заинтересовано в привлечении зарубежных и российских инвесторов,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:50
оренбургская область
денис паслер
новости компаний - экономика
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, новости компаний - экономика

Паслер: Оренбуржье заинтересовано в инвесторах по переработке пшеницы

14:50 13.08.2020
94
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Оренбуржье является лидером в России по площади сева и валовому сбору пшеницы твердых сортов и заинтересовано в привлечении зарубежных и российских инвесторов, занимающихся ее переработкой, отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время деловой встречи с​ генеральным директором российского подразделения компании "De Cecco" – ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашенелли.
"Оренбуржье является безусловным лидером страны по площади сева и валовому сбору пшеницы твëрдых сортов. Это продукция уникального качества, которая отвечает необходимым требованиям для производства макаронных изделий высшего класса.​ В регионе работают 48 мукомольных предприятий, и мы заинтересованы в том, чтобы оренбургские производители получили новые контракты. Область готова стать площадкой для инвесторов", - сказал на встрече Паслер.
Трашенелли, в свою очередь, отметил, что целью его визита в Оренбургскую область является поиск потенциальных партнеров с целью заключения долгосрочных контрактов с производителями муки из твердых сортов пшеницы.
В ходе встречи было подписано соглашение между правительством Оренбургской области и ОАО "Экстра М", которым закреплены намерения о партнёрстве и взаимные обязательства сторон для установления долгосрочных партнерских отношений.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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"В Оренбуржье достаточно высококачественного сырья для нашей отрасли. Я надеюсь, что сотрудничество с регионом будет многолетним и обоюдовыгодным", – сказал Трашенелли.
"De Cecco" – ведущий международный производитель макаронных изделий. Итальянская компания имеет представительства в Англии, Германии и​ России – в Московской, Ленинградской и Смоленской областях. При этом у компании нет мельничных мощностей в России, и она покупает до 20​ тысяч тонн готовой муки в год.
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Оренбургская областьДенис ПаслерНовости компаний - Экономика
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