Паслер: Оренбуржье заинтересовано в инвесторах по переработке пшеницы

ОРЕНБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Оренбуржье является лидером в России по площади сева и валовому сбору пшеницы твердых сортов и заинтересовано в привлечении зарубежных и российских инвесторов, занимающихся ее переработкой, отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время деловой встречи с генеральным директором российского подразделения компании "De Cecco" – ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашенелли.
"Оренбуржье является безусловным лидером страны по площади сева и валовому сбору пшеницы твëрдых сортов. Это продукция уникального качества, которая отвечает необходимым требованиям для производства макаронных изделий высшего класса. В регионе работают 48 мукомольных предприятий, и мы заинтересованы в том, чтобы оренбургские производители получили новые контракты. Область готова стать площадкой для инвесторов", - сказал на встрече Паслер.
Трашенелли, в свою очередь, отметил, что целью его визита в Оренбургскую область является поиск потенциальных партнеров с целью заключения долгосрочных контрактов с производителями муки из твердых сортов пшеницы.
В ходе встречи было подписано соглашение между правительством Оренбургской области и ОАО "Экстра М", которым закреплены намерения о партнёрстве и взаимные обязательства сторон для установления долгосрочных партнерских отношений.
"В Оренбуржье достаточно высококачественного сырья для нашей отрасли. Я надеюсь, что сотрудничество с регионом будет многолетним и обоюдовыгодным", – сказал Трашенелли.
"De Cecco" – ведущий международный производитель макаронных изделий. Итальянская компания имеет представительства в Англии, Германии и России – в Московской, Ленинградской и Смоленской областях. При этом у компании нет мельничных мощностей в России, и она покупает до 20 тысяч тонн готовой муки в год.