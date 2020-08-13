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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575738902.html
Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города
Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал работникам завода БелАЗ, где проходит несанкционированная акция протеста, что спецподразделения... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:30
протесты в белоруссии
белорусский автомобильный завод
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575726962.html
А ещё 30 минут назад треть Риа радовались забостовке на Белазе))) Как обычно фейк на фейке для раскачки и боты в первых рядах
20
и че новая власть сразу же поднимет з.п. в два раза. неужели украина ничему не научила .
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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белорусский автомобильный завод, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

14:48 13.08.2020 (обновлено: 15:30 13.08.2020)
7814
© Sputnik / Вера Дашкевич Акция протеста проходит на заводе БелАЗ в Жодино
Акция протеста проходит на заводе БелАЗ в Жодино
© Sputnik / Вера Дашкевич
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал работникам завода БелАЗ, где проходит несанкционированная акция протеста, что спецподразделения покинут город через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий, передает Sputnik Беларусь.
Ранее агентство передало, что сотрудники завода в ходе акции передали мэру города свои требования, а именно - "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов".
Глава местного исполкома заверил, что спецподразделения покинут город "через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий".
Увести милицию с улиц просили работники БелАЗа и горожане, которые встретили мэра на проходной. Они призвали Заблоцкого присоединиться к вечерней акции протеста. Как передает Sputnik Беларусь, он согласился прийти, только предупредил, что может немного опоздать. Затем глава города уехал, а собравшиеся провожали его криками "Мэр с народом!"
Уходи! - работники БелАЗа устроили забастовку на территории завода
Вчера, 13:03Протесты в Белоруссии
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
При этом ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Акция солидарности в Минске
Вчера, 10:49Протесты в Белоруссии
В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах
39640224
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииБелорусский автомобильный заводАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А ещё 30 минут назад треть Риа радовались забостовке на Белазе))) Как обычно фейк на фейке для раскачки и боты в первых рядах
13 августа, 14:52
ИШИван Широн
7200011
и че новая власть сразу же поднимет з.п. в два раза. неужели украина ничему не научила .
13 августа, 15:32
Александр Жеравков
1100004
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