Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал работникам завода Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал работникам завода БелАЗ , где проходит несанкционированная акция протеста, что спецподразделения покинут город через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий, передает Sputnik Беларусь

Ранее агентство передало, что сотрудники завода в ходе акции передали мэру города свои требования, а именно - "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов".

Глава местного исполкома заверил, что спецподразделения покинут город "через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий".

Увести милицию с улиц просили работники БелАЗа и горожане, которые встретили мэра на проходной. Они призвали Заблоцкого присоединиться к вечерней акции протеста. Как передает Sputnik Беларусь, он согласился прийти, только предупредил, что может немного опоздать. Затем глава города уехал, а собравшиеся провожали его криками "Мэр с народом!"

При этом ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.