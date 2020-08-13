Следствие считает, что Легкоступову никто не избивал, сообщил источник

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Певица Валентина Легкоступова получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что Легкоступова попала в больницу с травмами. По данному факту полиция начала проверку, однако позднее прокуратура приняла решение о передаче материалов в СК; кроме того, был опрошен муж певицы Юрий Фирсов. В четверг ее дочь Анетта Бриль рассказала, что мать находится в коме, состояние оценивается как крайне тяжелое.
"Следствие полагает, что певица сама могла получить травмы в результате падения в квартире", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, вероятно, к моменту получения травмы Легкоступова с мужем не один день употребляли спиртное. Следователи также опросили Бриль и сына Фирсова.
Легкоступова - российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.