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https://ria.ru/20200813/1575738813.html
Следствие считает, что Легкоступову никто не избивал, сообщил источник
Певица Валентина Легкоступова получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:07
культура
валентина легкоступова
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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россия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
валентина легкоступова, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следствие считает, что Легкоступову никто не избивал, сообщил источник

14:49 13.08.2020 (обновлено: 15:07 13.08.2020)
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© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Певица Валентина Легкоступова получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что Легкоступова попала в больницу с травмами. По данному факту полиция начала проверку, однако позднее прокуратура приняла решение о передаче материалов в СК; кроме того, был опрошен муж певицы Юрий Фирсов. В четверг ее дочь Анетта Бриль рассказала, что мать находится в коме, состояние оценивается как крайне тяжелое.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Вчера, 07:21Культура
Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому
"Следствие полагает, что певица сама могла получить травмы в результате падения в квартире", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, вероятно, к моменту получения травмы Легкоступова с мужем не один день употребляли спиртное. Следователи также опросили Бриль и сына Фирсова.
Легкоступова - российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
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Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
1821023
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КультураВалентина ЛегкоступоваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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