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В Роскачестве рассказали, что россияне предпочли вино крепкому алкоголю
Россияне стали больше предпочитать вино крепким алкогольным напиткам, при этом их подход стал более разумным, сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:21
роскачество
симферополь
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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роскачество, симферополь, республика крым, общество

В Роскачестве рассказали, что россияне предпочли вино крепкому алкоголю

14:43 13.08.2020 (обновлено: 18:21 13.08.2020)
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© Depositphotos / Valentyn_VolkovСырная тарелка с бокалом вина
Сырная тарелка с бокалом вина
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Россияне стали больше предпочитать вино крепким алкогольным напиткам, при этом их подход стал более разумным, сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
"Мы видим тренд на смещение потребления к вину от более крепких алкогольных напитков. Это отрадно видеть. Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара", - сказал Лоевский в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, Роскачество зафиксировало, хоть и незначительный, но рост потребления вина в стране.
Российская система качества совместно с министерством промышленности и торговли и министерством сельского хозяйства РФ ежегодно реализует проект "Винный гид России", разработанный в целях поддержки винодельческой отрасли страны и продвижения вин отечественного производства. Вина оцениваются по 11 критериям.
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РоскачествоСимферопольРеспублика КрымОбщество
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