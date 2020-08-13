В Роскачестве рассказали, что россияне предпочли вино крепкому алкоголю

"Мы видим тренд на смещение потребления к вину от более крепких алкогольных напитков. Это отрадно видеть. Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара", - сказал Лоевский в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".