https://ria.ru/20200813/1575738310.html
Источник рассказал подробности блокирования офиса "Яндекса" в Минске
Неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:36
2020-08-13T14:36
протесты в белоруссии
яндекс
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575736038.html
Иван Широн
Бот успокойся уже а))) Выемка документов просто так никто не производит. Значит есть основания. Uber способствовал пробкам на дорогах или ещё что. Узнаем скоро
12
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ee30a7997359e8d4368a5a809b5ca4fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, минск, белоруссия, в мире