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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575738310.html
Источник рассказал подробности блокирования офиса "Яндекса" в Минске
Неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:36
протесты в белоруссии
яндекс
минск
белоруссия
в мире
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https://cdn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ee30a7997359e8d4368a5a809b5ca4fd.jpg
https://ria.ru/20200813/1575736038.html
Бот успокойся уже а))) Выемка документов просто так никто не производит. Значит есть основания. Uber способствовал пробкам на дорогах или ещё что. Узнаем скоро
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ee30a7997359e8d4368a5a809b5ca4fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, минск, белоруссия, в мире

Источник рассказал подробности блокирования офиса "Яндекса" в Минске

14:36 13.08.2020
2032
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет, сообщил РИА Новости источник в компании.
"Неизвестные пришли в два офиса - "Яндекс" (отделы разработки и сервисов) и водительский хаб "Яндекс.Такси". В офисах работает несколько человек, так как с марта компания в удаленном режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов", - сказал собеседник агентства.
Логотип компании Яндекс
Вчера, 13:42Протесты в Белоруссии
Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске
"Пришли люди в черном и с оружием. О требованиях не сообщили, с сотрудниками в офисах связи нет", - добавил он.
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9276923
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Протесты в БелоруссииЯндексМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Бот успокойся уже а))) Выемка документов просто так никто не производит. Значит есть основания. Uber способствовал пробкам на дорогах или ещё что. Узнаем скоро
13 августа, 14:46
ИШИван Широн
800004
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