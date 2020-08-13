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Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"
Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице не пустила премьер-министра Михаила Мишустина с сопровождением во время осмотра медицинского учреждения... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:18
россия
чукотка
дальний восток
михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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https://ria.ru/20200813/1575724765.html
элементарное соблюдение инструкции. Молодец врач. И реакция Мишустина тоже адекватная. Он шел, куда вели, спокойно вышел. Все нормально
160
Там баба голая наверное.
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россия
чукотка
дальний восток
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, чукотка, дальний восток, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"

14:33 13.08.2020 (обновлено: 19:18 13.08.2020)
43326
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице не пустила премьер-министра Михаила Мишустина с сопровождением во время осмотра медицинского учреждения. Видео опубликовал кремлевский пул РИА Новости в твиттере.
На кадрах видно, как глава правительства вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко входят в кабинет, за ними в лабораторию попыталась попасть съемочная группа, после чего сотрудница лаборатории попросила выйти.
"Не входите! Нельзя с аппаратурой!" — обратилась женщина.
Министры поспешили выйти из помещения.
"Вот — профессионала сразу видно", — отметил Мишустин.
Ранее Михаил Мишустин прибыл в Анадырь, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.
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49411786529
Обсудить 17
РоссияЧукоткаДальний ВостокМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
элементарное соблюдение инструкции. Молодец врач. И реакция Мишустина тоже адекватная. Он шел, куда вели, спокойно вышел. Все нормально
13 августа, 14:52
О Ольга Занкова
15320023
Там баба голая наверное.
13 августа, 14:42
валера удовиченко
33400140
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