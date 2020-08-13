Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице не пустила премьер-министра Михаила Мишустина с сопровождением во время осмотра медицинского учреждения. Видео опубликовал кремлевский пул РИА Новости в твиттере.
На кадрах видно, как глава правительства вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко входят в кабинет, за ними в лабораторию попыталась попасть съемочная группа, после чего сотрудница лаборатории попросила выйти.
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020
"Не входите! Нельзя с аппаратурой!" — обратилась женщина.
Министры поспешили выйти из помещения.
"Вот — профессионала сразу видно", — отметил Мишустин.
Ранее Михаил Мишустин прибыл в Анадырь, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.