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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575737648.html
Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии
Российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала действия белорусских силовиков во время массовых протестных акций в стране. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:25
протесты в белоруссии
ольга скабеева
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Одобрение будет от всех работающих на зарплате ведущих фед.каналов?? ))) Очень важно еще одобрение Щейнина! Ну и в конце добавьте Лозу))
176
В Киеве силовики стояли, когда в них кидали коктейли Молотова. Здесь силовики избивают безоружных людей, лежащих на земле. Но это, наверное, не важные тонкости...
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ольга скабеева, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии

14:25 13.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала действия белорусских силовиков во время массовых протестных акций в стране.
"Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня", — сказала Скабеева в эфире телеканала "Россия 1".
Она пояснила, что не поддерживает "полицейский произвол", но подчеркнула, что выбранная белорусским правительством тактика работает.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииОльга СкабееваАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Одобрение будет от всех работающих на зарплате ведущих фед.каналов?? ))) Очень важно еще одобрение Щейнина! Ну и в конце добавьте Лозу))
13 августа, 14:28
Semen Ivanoff
77811188
В Киеве силовики стояли, когда в них кидали коктейли Молотова. Здесь силовики избивают безоружных людей, лежащих на земле. Но это, наверное, не важные тонкости...
13 августа, 14:39
ЕВЕгор Воронин
91100065
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