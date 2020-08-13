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Кравчук допустил более широкое использование русского языка в Донбассе
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает возможными шаги по более широкому использованию русского РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:24
донбасс
петр порошенко
леонид кравчук
киев
украина
в мире
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донбасс, петр порошенко, леонид кравчук, киев, украина, в мире

Кравчук допустил более широкое использование русского языка в Донбассе

14:24 13.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает возможными шаги по более широкому использованию русского языка в регионе, это не будет нарушать украинские законы.
"Если этот вопрос возникнет в Донбассе, то согласно европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно предпринять шаги о более широком применении русского языка, и это не будет нарушением украинского закона", - заявил Кравчук в интервью "Украинскому радио", опубликованном в четверг.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.
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