Кравчук допустил более широкое использование русского языка в Донбассе

"Если этот вопрос возникнет в Донбассе, то согласно европейским законам, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно предпринять шаги о более широком применении русского языка, и это не будет нарушением украинского закона", - заявил Кравчук в интервью "Украинскому радио", опубликованном в четверг.