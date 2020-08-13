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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575737506.html
Протестующие вышли на площадь Независимости в Минске
Колонна протестующих вышла на площадь Независимости в Минске, где находятся дом Правительства и ЦИК Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:26
протесты в белоруссии
минск
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, в мире

Протестующие вышли на площадь Независимости в Минске

14:21 13.08.2020 (обновлено: 14:26 13.08.2020)
2839
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Колонна протестующих вышла на площадь Независимости в Минске, где находятся дом Правительства и ЦИК Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобилисты приветствуют их гудками. Милиции на месте событий нет.
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Вчера, 13:52
"Яндекс" сообщил о присутствии неизвестных с оружием в офисе в Минске
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииМинскВ мире
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