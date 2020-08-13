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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575737438.html
В Минске участникам акции солидарности бесплатно раздают цветы
Белорусские цветочные магазины раздают цветы участникам протеста против чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, передает... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:35
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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А печеньки пока не раздают?
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске участникам акции солидарности бесплатно раздают цветы

14:19 13.08.2020 (обновлено: 14:35 13.08.2020)
730
© РИА Новости / Виктор ТолочкоМирная акция протеста в Минске
Мирная акция протеста в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Белорусские цветочные магазины раздают цветы участникам протеста против чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг на улицах Минска вновь выстраиваются цепочки из людей, выступающих против действий милиции на протестных акциях. Около тысячи человек сейчас находятся в районе площади Победы. Многие из них держат в руках белые цветы: розы, хризантемы или лилии.
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Как рассказала агентству сотрудница одного из близлежащих магазинов, цветы она зачастую раздает бесплатно. В частности, возле входа стоит ведерко с белыми розами, которые может забрать любой желающий. "Нельзя оставаться спокойным, когда в стране происходит такое", - рассказала девушка.
"И цветы, и белые атласные ленты мы раздаем. Конечно, не всегда это бесплатно, нужно все-таки платить аренду", - сказала она.
Когда такое происходит в стране, "хочется делиться красотой с людьми в этот тяжелый момент", призналась юная цветочница.
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Она рассказала, что другой магазин сети, расположенный неподалеку от станции метро "Пушкинская", где в минувшие дни погиб один из участников демонстрации, также раздает желающим цветы. "Две гвоздички, чтобы выразить свою солидарность и сочувствие в связи с трагедией", - отметила девушка.
Во время общения в магазин вошла пара, участники протеста: юноша и девушка. Цветочница предложила им бесплатно взять хризантемы, но те оставили 10 белорусских рублей (примерно 300 российских). Когда корреспондент РИА Новости выходил из цветочного магазина, ведро с розами опустело, и девушка добавила туда еще несколько цветов.
Торгуют хризантемами и на улицах города, в основном пожилые люди. Цветы стоят в алюминиевых бидонах, а рядом стоит опустевшая посуда от распроданных. Не все они согласны даже понизить цену. "Давайте пять за обе", - попыталась сторговаться девушка с пожилым мужчиной, но тот настаивал на своей цене - 4 белорусских рубля за каждый цветок. Договориться не удалось, девушки ушли ни с чем.
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7621047
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А печеньки пока не раздают?
13 августа, 14:23
Чипалина Лукин
1340003
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