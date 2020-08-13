https://ria.ru/20200813/1575737306.html
Киркоров стащил платье с Бузовой во время вечеринки
В Сети появилось видео, на котором певец Филипп Киркоров пытается стащить платье с Ольги Бузовой, танцующей на вечеринке. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:15
2020-08-13T14:15
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
филипп киркоров
ольга бузова
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https://ria.ru/20200811/1575617250.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давид манукян (dava), шоу-бизнес, филипп киркоров, ольга бузова