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Киркоров стащил платье с Бузовой во время вечеринки
В Сети появилось видео, на котором певец Филипп Киркоров пытается стащить платье с Ольги Бузовой, танцующей на вечеринке. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:15
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
филипп киркоров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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давид манукян (dava), шоу-бизнес, филипп киркоров, ольга бузова

Киркоров стащил платье с Бузовой во время вечеринки

14:15 13.08.2020
18474
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором певец Филипп Киркоров пытается стащить платье с Ольги Бузовой, танцующей на вечеринке.
На кадрах видно, как артист схватил певицу за талию и начал стягивать с нее одежду.
Бузова сразу же поправила наряд и продолжила танцевать.
Отмечается, что запись была сделана на презентации совместного клипа Филиппа Киркорова и возлюбленного артистки блогера Dava (Давид Манукян).
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Давид Манукян (Dava)Шоу-бизнесФилипп КиркоровОльга Бузова
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