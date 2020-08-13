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Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:05
ситуация в днр и лнр
александр лукашенко
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, александр лукашенко, леонид кравчук, владимир зеленский, минск, белоруссия, сша, в мире

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

14:05 13.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Кравчук. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не будут прекращаться, несмотря на протесты в Белоруссии, следующее заседание состоится в Минске 18 августа.
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"Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно", - заявил Кравчук в интервью "Украинскому радио", которое опубликовано в четверг.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашенкоЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийМинскБелоруссияСШАВ мире
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