Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не будут прекращаться, несмотря на протесты в Белоруссии, следующее заседание состоится в Минске 18 августа.
"Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно", - заявил Кравчук в интервью "Украинскому радио", которое опубликовано в четверг.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.