Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Рязанской области Николая Любимова объяснила продажей имущества высокие доходы, которые по итогам 2019 года задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона.
"На девочке были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в десять миллионов рублей", — пояснил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов.
Сам губернатор официально отчитался о доходе в 4,3 миллиона рублей.
В пользовании его дочери находилась та же квартира, что и у родителей — площадью 205,1 квадратного метра, а также еще две — площадью 92 и 127,7 квадратного метра.
В документах также указаны кладовка площадью 2,2 "квадрата" и машиноместо, хотя автомобиля у девушки нет.
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