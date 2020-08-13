Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА "Россия". 1 августа 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Рязанской области Пресс-служба губернатора Рязанской области Николая Любимова объяснила продажей имущества высокие доходы, которые по итогам 2019 года задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона.

"На девочке были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в десять миллионов рублей", — пояснил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов.

Сам губернатор официально отчитался о доходе в 4,3 миллиона рублей.

В пользовании его дочери находилась та же квартира, что и у родителей — площадью 205,1 квадратного метра, а также еще две — площадью 92 и 127,7 квадратного метра.