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Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора
Пресс-служба губернатора Рязанской области Николая Любимова объяснила продажей имущества высокие доходы, которые по итогам 2019 года задекларировала... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:38
николай любимов
общество
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А как эти объекты вообще появились у несовершеннолетнего? Надо проверить папочку и его декларации доходов предыдущих лет и задать соответствующие вопросы.
265
Пока она несовершеннолетняя, имуществом управляют родители. Значит и принадлежит квартира родителям. Зачем весить лапшу на уши людям?
240
66
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
николай любимов, общество

Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора

13:59 13.08.2020 (обновлено: 20:38 13.08.2020)
70852
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА "Россия". 1 августа 2018
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА Россия. 1 августа 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Рязанской области Николая Любимова объяснила продажей имущества высокие доходы, которые по итогам 2019 года задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона.
"На девочке были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в десять миллионов рублей", — пояснил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов.
Сам губернатор официально отчитался о доходе в 4,3 миллиона рублей.
В пользовании его дочери находилась та же квартира, что и у родителей — площадью 205,1 квадратного метра, а также еще две — площадью 92 и 127,7 квадратного метра.
В документах также указаны кладовка площадью 2,2 "квадрата" и машиноместо, хотя автомобиля у девушки нет.
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182157679593
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Николай ЛюбимовОбщество
Популярные комментарии
А как эти объекты вообще появились у несовершеннолетнего? Надо проверить папочку и его декларации доходов предыдущих лет и задать соответствующие вопросы.
13 августа, 14:11
ARAlexander Rudash
25920022
Пока она несовершеннолетняя, имуществом управляют родители. Значит и принадлежит квартира родителям. Зачем весить лапшу на уши людям?
13 августа, 14:33
Andre Tarasoff
22950015
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