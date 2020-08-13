Опрос показал, сколько россиян доверяют результатам выборов в Белоруссии

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (22%) считает, что результатам выборов президента Каждый пятый россиянин (22%) считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно полностью доверять, не доверяют официальным итогам 27%, при этом 29% не исключают подтасовок на местах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Отмечается, что за событиями, происходящими в данный момент в Белоруссии, следит 71% россиян, о внимательном наблюдении за происходящим сообщает каждый пятый (18%). Чаще интерес проявляют мужчины (78%) и россияне от 60 лет и старше (87%).

"О происходящих событиях россияне чаще говорят как о "выборах президента Белоруссии" в целом, без уточнений (11%). Также упоминаются массовые беспорядки, митинги, протесты (11%). Каждый десятый опрошенный описывает происходящее как недовольство белорусского народа действующей властью (10%) или результатами выборов (7%)", - сообщили во ВЦИОМ.

Указывается, что по 6% россиян видят в происходящем "бардак" или "попытки Лукашенко любыми способами удержать власть, даже с помощью диктатуры".

Согласно данным опроса, каждый пятый россиянин считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью (22%). Чаще других такое мнение высказывали сторонники " Единой России " (36%) и КПРФ (28%), а также люди старше 60 лет (33%).

"О возможных подтасовках "на местах", не влияющих на результаты в целом, высказались 29% граждан. Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует, чаще сторонники непарламентских партий (44%) и молодые россияне 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (40%)", - говорится в результатах опроса об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в стране.

Более половины опрошенных россиян (59%) полагают, что протесты будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть. Один из десяти респондентов предполагает, что в стране в результате этих событий установится двоевластие (12%), а 6% считают, что Лукашенко потеряет власть. Затруднились определить вероятный исход протестов 23%.

"Абсолютное большинство наших соотечественников считают, что для России в целом важно то, что происходит в Белоруссии (89%). Чаще о крайней степени важности сообщают самые старшие россияне - 60 лет и старше (60%)", - отметили во ВЦИОМ,

Указывается, что 64% россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко. Мнение о том, что лучше для России будет, если у власти в Белоруссии окажется оппозиция, высказали 12% респондентов, 24% затруднились ответить на этот вопрос.

Доля россиян, которые оценивают отношения с Белоруссией как дружественные, за месяц выросла на 9 процентных пунктов, до 26%.

"Каждый четвертый характеризует их как спокойные (25%), практически такая же доля (22%) — как прохладные. Добрососедскими отношения назвали 13% россиян (минус 4 процентных пункта с июля), напряженными их видят 8% россиян, а враждебными – 1%", - говорится в результатах.

Отношение к президенту Лукашенко положительным назвали 47% россиян, с июля это значение снизилось на 5 процентных пунктов. Безразлично относятся к нему 35% россиян, отрицательно — 12%.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.