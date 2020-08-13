В Минске колонна протестующих вышла ко Дворцу республики

Часть из них выстроилась в цепочку у дворца, другая часть двинулась дальше по проспекту к площади Независимости, где, в частности, находится ЦИК, дом правительства и нижняя палата парламента. Однако, не доходя до площади Независимости, они свернули в район Немига.