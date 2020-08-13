В Минске колонна протестующих вышла ко Дворцу республики

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Колонна протестующих вышла по тротуару проспекта Независимости в Минске ко Дворцу республики на Октябрьской площади, передает корреспондент РИА Новости.
Часть из них выстроилась в цепочку у дворца, другая часть двинулась дальше по проспекту к площади Независимости, где, в частности, находится ЦИК, дом правительства и нижняя палата парламента. Однако, не доходя до площади Независимости, они свернули в район Немига.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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