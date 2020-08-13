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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575736279.html
Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии
Премьер Эстонии Юри Ратас считает, что ЕС должен жестко ответить на события в Белоруссии, где, по его мнению, власти проводят политические репрессии против... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:49
протесты в белоруссии
юри ратас
александр лукашенко
польша
эстония
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юри ратас, александр лукашенко, польша, эстония, белоруссия, в мире

Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии

13:49 13.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Премьер Эстонии Юри Ратас считает, что ЕС должен жестко ответить на события в Белоруссии, где, по его мнению, власти проводят политические репрессии против оппозиции.
По словам Ратаса, он выразил поддержку предложению Польши провести внеочередной саммит Европейского совета по поводу белорусских выборов. "Уже завтра (в пятницу) по той же самой теме встретятся между собой министры иностранных дел стран Европейского союза. Ответ ЕС на происходящее в Белоруссии должен быть единым, своевременным и жестким", - сказал премьер на пресс-конференции правительства.
Он подчеркнул, что Эстония осуждает "все политические репрессии и насилие в отношении оппозиции, а также требует немедленно прекратить насилие в отношении протестующих".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииЮри РатасАлександр ЛукашенкоПольшаЭстонияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот и комар пискнул.
13 августа, 13:50
elya.velichutina
550001
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