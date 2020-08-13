Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии

ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг - РИА Новости. Премьер Эстонии Юри Ратас считает, что ЕС должен жестко ответить на события в Белоруссии, где, по его мнению, власти проводят политические репрессии против оппозиции.
По словам Ратаса, он выразил поддержку предложению Польши провести внеочередной саммит Европейского совета по поводу белорусских выборов. "Уже завтра (в пятницу) по той же самой теме встретятся между собой министры иностранных дел стран Европейского союза. Ответ ЕС на происходящее в Белоруссии должен быть единым, своевременным и жестким", - сказал премьер на пресс-конференции правительства.
Он подчеркнул, что Эстония осуждает "все политические репрессии и насилие в отношении оппозиции, а также требует немедленно прекратить насилие в отношении протестующих".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.