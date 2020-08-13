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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске
В "Яндексе" подтвердили информацию о появлении неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яндекс, минск, белоруссия, в мире

Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске

13:42 13.08.2020 (обновлено: 15:51 13.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В "Яндексе" подтвердили информацию о появлении неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании.
Они пришли в здание бизнес-центра на проспекте Победителей, где располагается отдел разработки и сервисов "Яндекса", а также в помещение с сотрудниками водительского хаба "Яндекс. Такси".

"В офисах работает несколько человек, так как с марта компания в удаленном режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов", — сказал источник агентства в компании.

По его словам, головной офис не мог с ними связаться.
О своих требованиях вооруженные люди не сообщали. По данным корреспондента РИА Новости, они уже покинули бизнес-центр.
Местные СМИ также сообщали об обысках в офисах Uber, которая работает в республике вместе с "Яндексом". Компании объединили бизнес в России и соседних с ней странах, включая Белоруссию, в феврале 2018 года.
Представитель партнерского сервиса такси Uber Partner Minsk не смогла подтвердить или опровергнуть информацию об обысках — по словам собеседника агентства, телефоны офисов недоступны.
В Следственном комитете Белоруссии и департаменте финансовых расследований комитета госконтроля республики не подтвердили проведение обысков.
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Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в ста городах мира.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.
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