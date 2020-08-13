Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В " В " Яндексе " подтвердили информацию о появлении неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании.

Они пришли в здание бизнес-центра на проспекте Победителей, где располагается отдел разработки и сервисов "Яндекса", а также в помещение с сотрудниками водительского хаба "Яндекс. Такси".

"В офисах работает несколько человек, так как с марта компания в удаленном режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов", — сказал источник агентства в компании.

По его словам, головной офис не мог с ними связаться.

О своих требованиях вооруженные люди не сообщали. По данным корреспондента РИА Новости, они уже покинули бизнес-центр.

Местные СМИ также сообщали об обысках в офисах Uber, которая работает в республике вместе с "Яндексом". Компании объединили бизнес в России и соседних с ней странах, включая Белоруссию, в феврале 2018 года.

Представитель партнерского сервиса такси Uber Partner Minsk не смогла подтвердить или опровергнуть информацию об обысках — по словам собеседника агентства, телефоны офисов недоступны.

В Следственном комитете Белоруссии и департаменте финансовых расследований комитета госконтроля республики не подтвердили проведение обысков.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в ста городах мира.

Протесты после выборов в Белоруссии

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.