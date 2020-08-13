Банк "Россия" вложил 875 млн рублей в венчурный фонд НТИ

"Мы считаем, что поддержка передовых российских проектов в сфере высоких технологий – это перспективное направление в инвестиционном бизнесе, которое имеет важнейшее значение для будущего нашей страны. В России работает множество молодых и талантливых разработчиков, изобретателей и IT-бизнесменов, и дополнительное финансирование поможет многим из них реализовать свои блестящие идеи. Именно поэтому мы решили стать партнерами фонда венчурных инвестиций", - прокомментировал вице-президент по инвестиционным вопросам АО "АБ "Россия" Игорь Андреев.