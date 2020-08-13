Банк "Россия" вложил 875 млн рублей в венчурный фонд НТИ

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Банк "Россия" вошел в число инвесторов венчурного фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) с 875 миллионами рублей инвестиций, общий размер фонда вырос до 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК).
"Банк "Россия" вошел в число инвесторов венчурного фонда Национальной технологической инициативы. Объем инвестиционных обязательств банка составил 875 миллионов рублей", - сообщается в релизе.
Общий размер фонда НТИ теперь составляет 3,5 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей внес Инфрафонд РВК за счет средств субсидии НТИ, 875 миллионов рублей — банк "Россия", еще более 1 миллиарда рублей - другие инвесторы и управляющая компания фонда Kama Flow.
"Мы считаем, что поддержка передовых российских проектов в сфере высоких технологий – это перспективное направление в инвестиционном бизнесе, которое имеет важнейшее значение для будущего нашей страны. В России работает множество молодых и талантливых разработчиков, изобретателей и IT-бизнесменов, и дополнительное финансирование поможет многим из них реализовать свои блестящие идеи. Именно поэтому мы решили стать партнерами фонда венчурных инвестиций", - прокомментировал вице-президент по инвестиционным вопросам АО "АБ "Россия" Игорь Андреев.
Венчурный фонд НТИ был создан РВК в 2018 году для поддержки инновационных проектов, развивающих "сквозные технологии": искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии. Фонд создан в формате инвестиционного товарищества на срок 10 лет, инвестиционный период составляет 5 лет. Управляющей компанией фонда является команда Kama Flow.
Инвестиционная стратегия фонда НТИ предполагает инвестиции в российские проекты посевных и ранних стадий. Объем инвестиций в одну портфельную компанию составляет не более 10% от общего объема инвестиционных обязательств. На текущий момент в воронку проектов фонда входит более 500 компаний.