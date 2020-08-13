В Минске протестующие вышли на площадь Победы

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Около 2 тысяч протестующих вышли на площадь Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Они вышли по тротуарам проспекта Независимости на площадь и сейчас собираются идти дальше, в центр города. Прохожие и машины приветствуют их криками и гудками.