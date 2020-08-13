В Минске протестующие вышли на площадь Победы

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Около 2 тысяч протестующих вышли на площадь Победы в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Они вышли по тротуарам проспекта Независимости на площадь и сейчас собираются идти дальше, в центр города. Прохожие и машины приветствуют их криками и гудками.
Милиции на месте событий нет.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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