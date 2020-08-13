Глава ЕП призвал Лукашенко остановить насилие против демонстрантов

БРЮССЕЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Глава Европарламента Давид Сассоли призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить применение силы против мирных демонстрантов и отпустить задержанных.
"Призываю президента Лукашенко остановить насилие и незамедлительно освободить задержанных. Народ Белоруссии имеет право на протест. Использование грубой силы государством должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - написал Сассоли в Twitter.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
ЕС во вторник заявил, что не считает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы "ни свободными, ни справедливыми", и пригрозил применить меры в отношении причастных к насилию в отношении участников мирных протестов.
На пятницу запланирована видеоконференция министров иностранных дел ЕС, в ходе которой, в том числе, будут обсуждаться возможные меры в отношении Белоруссии.
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