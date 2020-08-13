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Челябинская область
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Челябинские власти назвали сроки расселения аварийного жилья
Челябинская область планирует переселить всех граждан из аварийного жилищного фонда к 2026 году при условии достаточного финансирования, сообщила в четверг... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:35
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алексей текслер
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алексей текслер, челябинск, челябинская область, общество

Челябинские власти назвали сроки расселения аварийного жилья

13:35 13.08.2020
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© Фото : управление пресс-службы губернатора Челябинской областиК своему 275 – летию из «города для заводов» Челябинск превращается в «город для людей»
К своему 275 – летию из «города для заводов» Челябинск превращается в «город для людей»
© Фото : управление пресс-службы губернатора Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг - РИА Новости. Челябинская область планирует переселить всех граждан из аварийного жилищного фонда к 2026 году при условии достаточного финансирования, сообщила в четверг замначальника управления по жилищной политике министерства строительства и инфраструктуры региона Лариса Шелюгина.
"Если мы пятилетку сейчас сделаем, это с 2020 по 2025 годы, и если финансирование будет и проблему решим раньше – к 2023 году, то… остается 138,6 тысячи (квадратных метров аварийного жилья) на 2-3 года после 2023 года - это 2025-2026 годы завершим расселение... Это на тот момент, что у нас сейчас есть", - сказала Шелюгина журналистам. По ее словам, речь о данных сроках идет с учетом расселения аварийного жилья, выявленного на данный момент.
По ее данным, в настоящее время программу переселения из аварийного жилого фонда выполняют по плану. "Рисков у нас нет, так, все, что запланировано в 2020 году, построим и расселим", - уточнила она.
Она пояснила, что сейчас власти работают в Юрюзани и Катав-Ивановске, где много аварийных домов, в основном расселяются двухэтажные бараки. "На сегодняшний день в Чурилово построили два 10-этажных дома, ЮУ КЖСИ (Южно-Уральская корпорация жилстроительства) строит дома для переселения и до ноября введет. Еще помимо этого идет стройка в Троицке, начатая в декабре 2019 года, там контракт на строительство двух десятиэтажных домов, ввод ожидается в декабре 2020 года – переселятся туда 766 человек из аварийного жилья площадью 7,25 тысячи квадратных метров. В мае начато строительство десятиэтажного дома в Юрюзани, его ввод намечен на август 2021 года, туда переселятся 440 человек. Также строится трехэтажный дом в Пласте и планируется строительство домов для переселения в Златоусте, Челябинске, Копейске, Миассе", - сказала Шелюгина.
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На 2021 год планируется направить более 1 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья, что позволит расселить 19,7 тысячи квадратных метров – таким образом, улучшат жилищные условия более 1 тысячи человек, отметила она.
В свою очередь директор "ЮУ КЖСИ" Владимир Атаманченко уточнил, что самый большой реализуемый компанией проект – строительство трех домов в Верхнем Уфалее. "Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой. Будет благоустроенная территория. Кроме Верхнего Уфалея строится дом в Новосинеглазово, он будет сдан к декабрю. А 18 августа мы будем передавать ключи переселенцам из Еманжелинска в микрорайон Парковый в Челябинске", - сказал он.
По данным первого заместителя главы Копейского городского округа Павла Демина, в рамках текущего финансирования в этом году власти округа планируют расселить более 6,6 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья. "Это 146 семей, 421 человек улучшат жилищные условия", - сказал он журналистам.
По словам управляющего проектами ООО "Специализированный застройщик "Западный Луч" Александра Неведрова, компания завершила проект по строительству двух жилых домов, передав по муниципальным контрактам почти 13 тысяч квадратных метров жилья в Челябинске, Копейске, Коркинском районе. "Самый большой объем жилья у нас приобрел Челябинск – это почти 7 тысяч квадратных метров. Копейск – 2 тысячи квадратных метров, это 66 квартир, Коркино - 2,5 тысячи квадратных метров, это 68 семей", - пояснил он журналистам.
Накануне губернатор региона Алексей Текслер посетил город Юрюзань, где отмечал, что для расселения аварийного жилищного фонда необходимо строить новые дома, а не приобретать квартиры на вторичном рынке. Он отметил, что строительство на улице Советской многоэтажки для переселенцев из 59 ветхо-аварийных домов идет хорошими темпами.
По словам главы региона, расселение аварийного жилья – это важная социальная тема, которой власти уделяют особое внимание. Он отметил, что в рамках нацпроекта, который стартовал в прошлом году, в регионе планируется расселить аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, - это 188 тысяч квадратных метров, количество проживающих людей на этих площадях – почти 10,5 тысячи человек.
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