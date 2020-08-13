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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575735345.html
Несколько колонн оппозиции встретились в центре Минска
Несколько колонн оппозиции встретились в районе ЦУМа на проспекте независимости в центре Минска, в совокупности здесь собрались около двух тысяч человек,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:33
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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минск
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733542_0:0:3124:1757_1400x0_80_0_0_f23a2688b2dcf8cb800f7e9c33788cbf.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
минск, белоруссия, в мире

Несколько колонн оппозиции встретились в центре Минска

13:33 13.08.2020
2841
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста
Участники мирной акции протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники мирной акции протеста
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Несколько колонн оппозиции встретились в районе ЦУМа на проспекте независимости в центре Минска, в совокупности здесь собрались около двух тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, здесь встретились колонна с проспекта Машерова, колонна от Комаровского рынка, две колонны, которые шли по проспекту Независимости по разным его сторонам от Академии наук.
Большинство участников шествий вместе двинулись в сторону площади Победы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, этих женщин с фото ОМОН тоже отдубасит просто потому что он может?
13 августа, 13:39
ЕВЕгор Воронин
4010010
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