Несколько колонн оппозиции встретились в центре Минска

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Несколько колонн оппозиции встретились в районе ЦУМа на проспекте независимости в центре Минска, в совокупности здесь собрались около двух тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, здесь встретились колонна с проспекта Машерова, колонна от Комаровского рынка, две колонны, которые шли по проспекту Независимости по разным его сторонам от Академии наук.
Большинство участников шествий вместе двинулись в сторону площади Победы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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